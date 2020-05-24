Представлен самый недорогой 5G-смартфон Huawei Enjoy Z с 48 МП камерой и частотой экрана 90 Гц всего от $240
Huawei представила смартфон Huawei Enjoy Z - первый смартфон 5G, который оснащен процессором MediaTek Dimensity 800 5G. Huawei Enjoy Z 5G имеет ряд интересных функций, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц. Соотношение экрана к корпусу составляет 91,2%. В передней части корпуса установлена каплевидная камера для селфи. Huawei сообщает, что экран имеет частоту дискретизации касания 180 Гц.
Процессор MediaTek Dimensity 800 представляет собой 7-нм чип с четырьмя ядрами Cortex-A76 с тактовой частотой 2,0 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Графическим процессором является NATT MC4. Смартфон предлагается в трех вариантах - с 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флеш-памяти, с 6 ГБ + 128 ГБ и с 8 ГБ + 128 ГБ памяти. Существует поддержка расширения памяти через слот для карт NanoMemory до 256 ГБ.
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На задней панели Huawei Enjoy Z 5G установлена тройная камера с 48-мегапиксельной основной, которая имеет диафрагму f/1.8, макро-камерой 2 МП f/2.4 и сверхширокоугольной камерой 8 МП с диафрагмой f/2.4. Huawei говорит, что для более плавного видео есть электронная стабилизация изображения (EIS). Телефон также имеет 10-кратный цифровой зум, режим ночной сцены, режим макросъемки и режим улучшения качества. Камера для селфи представляет собой 16-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/2.0.
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В смартфоне установлен мощный аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Другие функции телефона - последняя версия стандарта беспроводной связи Bluetooth 5.1, поддержка двух SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка технологии OTG (One-The-Go). Смартфон поставляется на базе системы Android 10 с оболочкой EMUI 10.1 из коробки с такими функциями, как снимок экрана Knuckle Screenshot, Bluetooth Easy Connect с Huawei Freebuds 3 и функция умного коллажа в приложении Галерея.
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Смартфон Huawei Enjoy Z 5G доступен в цветах - Dark Blue, Sakura Snow Clear Sky и Magic Night Black. Версия с 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ постоянной памяти стоит около $240, версия с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти около $265, а с 8 ГБ + 128 ГБ памяти - около $310.
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