Улучшенная поддержка памяти и разгон системы с DRAM Calculator 1.7.1 для AMD Ryzen
Выпущена последняя версия настройки памяти DRAM Calculator 1.7.1 для платформ с процессорами AMD Ryzen, с улучшенной поддержкой памяти и отличным инструментом для разгона компьютера.
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Версия 1.7.1 представляет несколько изменений - обновление настроек для трех самых популярных типов DDR4 DRAM с чипами Samsung b-die, Micron e-die и Hynix CJR, которые получены в результате более 900 часов тестирования модулей памяти на последней версии BIOS AMD AGESA. Изменения влияют на все настройки от procODT до VDDG, на установки профилей с нечетным значением tCL15, которые влияют на стабильность системы и проблемы связанные со значением tCL14.
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Кнопка R-XMP и кнопка "Calculate EXTREME" были удалены, а вместо них появились кнопка "Calculate FAST" для настройки оптимизированных, стабильных самостоятельных настроек и кнопка "Calculate SAFE" для быстрых, но безопасных настроек.
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рекламаВ калькуляторе DRAM для Ryzen теперь есть информация о версии PCB DIMM.
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При визуальном осмотре модуля памяти можно определить для какой ревизии платы предназначена ваша память. Определить ревизию печатной платы очень просто:
Обратите внимание на разъемы для модулей памяти: в случае A0 они равноудалены, в случае A2 имеем 2 группы по 4 модуля в каждой, ревизия A1 чаще всего встречается в OEM-продуктах для модулей памяти ECC.
В настройках DRAM Calculator 1.7.1 теперь отображается расширенная функциональность режима "Compare timings (ON/OFF)", которая показывает кроме текущих таймингов еще и индикацию завышенных, удовлетворительных и низких. Цвет индикации памяти от красного до бирюзового (4 уровня цвета): красный цвет означает, что память достигла предела таймингов для максимального напряжения (до 1,45 В); оранжевый указывает на допустимые настройки; зеленый и бирюзовый на оптимальные тайминги. Эта индикация помогает даже неопытным пользователям определить, какие тайминги можно уменьшать и показывает, когда система может работать стабильно или с ошибками.
Также добавлена предварительная поддержка для будущих процессоров AMD Ryzen "Zen 3", а большинство настроек имеют несколько языковых версий. Улучшенная поддержка памяти DRAM Calculator версии 1.7.1 для процессоров AMD Ryzen доступна для загрузки, которую можно скачать по ссылке.
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