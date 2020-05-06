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Облегченную автономную VR-гарнитуру Oculus Quest с частотой до 120 Гц готовят к запуску в конце 2020-го

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Согласно сообщению, опубликованному вчера на Bloomberg, преемник автономной гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest уже готовится. Новая гарнитура будет на 10–15 процентов меньше и значительно легче, чем текущий Oculus Quest и весить около одного фунта тогда, как нынешняя гарнитура весит 1,25 фунта. Эти два улучшения должны сделать гарнитуру VR более удобной. Кроме этого, частота обновления экрана новой модели будет выше, чем у первого поколения и будет поддерживать частоту обновления до 90 или 120 Гц.

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Другие изменения могут включать замену ткани на пластик по бокам гарнитуры и использование более эластичных материалов для ремешков. Переключатель физического IPD (межзрачкового расстояния) должен сохранится, что является хорошей новостью для пользователей, особенно для тех у кого IPD меньше или больше среднего. Наконец, в новой версии разрабатывается новый и более удобный контроллер, который может быть совместим с существующим Oculus Quest.

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Напомним, что устройство было впервые представлено в сентябре 2018 года и выпущено весной 2019 года. Ожидаемая дата вывода на рынок обновленной гарнитуры Oculus Quest - конец 2020 года и Oculus планирует объявить об этом в Oculus Connect, однако проблемы с поставками, вызванные пандемией COVID-19, могут заставить компанию отложить запуск до 2021 года.

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