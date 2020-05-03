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В первом квартале AMD получила доход в размере 1,79 миллиарда долларов, продукты процессоров Ryzen и Radeon обеспечили до 80,4% успеха AMD. Теперь, когда на будущих консолях Sony и Microsoft снова используются SoC от AMD, производитель чипов может рассчитывать на дополнительное участие и прибыль в заказной линейке. AMD предоставит консолям следующего поколения лучшее из того, что может предложить компания. Устройства будут использовать новейший процессор AMD на базе архитектуры Zen 2 7-нм, который будет снабжен соответствующим графическим процессором Navi.

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Поскольку последствия пандемии коронавируса по-прежнему омрачают всю технологическую индустрию многие думают, что PlayStation 5 и Xbox Series X будут отсрочены. В недавнем отчете о доходах генеральный директор AMD, Dr. Lisa Su, заявила - "Мы ожидаем, что во втором квартале выручка увеличится на половину по индивидуальным заказам и будет сильно взвешена во второй половине года, поскольку мы наращиваем производство для поддержки праздничных запусков новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X".

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Приверженность AMD увеличению производства чипов является обнадеживающим признаком, поскольку это подразумевает, что Sony и Microsoft должны получить достаточное количество чипов для своих новых устройств и невзирая на любые внешние неудачи PlayStation 5 и Xbox Series X должны быть на полках к Рождеству.