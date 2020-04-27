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Intel расширяет линейку настольных процессоров Core i3 10-го поколения на основе микроархитектуры "Comet Lake". Новые процессоры Intel Core i3-10300 и i3-10100 с сокетом LGA1200 являются 4-ядерными / 8-поточными в которых будут применяться технологии HyperThreading и Turbo Boost. Модель i3-10100 - это вариант начального уровня, который работает на частоте 3,60 ГГц с разгоном до 4,30 ГГц, в то время как i3-10300 работает с номинальной частотой 3,70 ГГц и частотой разгона 4,40 ГГц. TDP обоих вариантов составляет 65 Вт. Помимо тактовых частот эти модели отличаются объемом кэш-памяти L3: i3-10100 имеет 6 МБ, i3-10300 получила 8 МБ памяти. Результаты тестов в Cinebench R20 этих двух чипов были переданы в сеть CPU-Monkey.

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Сообщается, что вариант Intel i3-10100 набрал 448 баллов в однопоточном и 2284 балла в многопоточном тесте. С другой стороны более мощный Intel i3-10300 набирает 457 баллов в однопоточном тесте и 2330 баллов в многопоточном тесте. Тот же источник также утверждает, что тестировал готовящуюся 4-ядерную / 8-поточную серию процессоров AMD Ryzen 3 "Matisse" 3-го поколения. В том же тесте процессор AMD Ryzen 3 3100X набрал 444 балла в однопоточном режиме и 2154 балла в многопоточном режиме, процессор AMD Ryzen 3 3300X набрал 491 балл в однопоточным и 2341 балл в многопоточном режиме.

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Это соперничество между чипами начального уровня компаний AMD и Intel не в пользу Intel, т.к. Ryzen 3 3100X может предложить почти аналогичную производительность при стоимости меньше на 20 долларов, чем i3-10100, а Ryzen 3 3300X предлагает больше производительности при цене меньше на 30 долларов.

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