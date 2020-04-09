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Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 4-го поколения для настольных ПК появятся в октябре 2020 года, сообщили DigiTimes "источники от производителей материнских плат". Под кодовым названием "Vermeer" эти процессоры будут представлять собой многочиповые модули для сокетов AM4 с двумя комплексными кристаллами на основе микроархитектуры "Zen 3" в сочетании с кристаллом контроллера ввода-вывода. Чипы "Zen 3" будут изготовлены по улучшенному техпроцессу 7 нм - N7P или N7+, на заводе TSMC. Самое большое изменение в конструкции "Zen 3" - это отказ от расположения процессорных ядер в CCX, где каждый чиплет содержит общий блок ядер и совместно использует кэш последнего уровня. Вместе с выигрышем в производительности от увеличения тактовой частоты нового узла это приведет и к увеличению цены.

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В 2020 году также дебютирует 8-ядерный процессор "Renoir" на базе Zen 2, который сменит 4-ядерный APU Ryzen на основе "Picasso". "Renoir" особенно важный продукт для AMD, так как он будет конкурировать с 6-ядерными/12-поточными процессорами Intel 10-го поколения с точки зрения цены, предлагая больше ядер, потоков (8-ядер/16-потоков) и более быстрый iGPU. Линейка процессоров AMD Ryzen 4-го поколения с сокетом AM4 будет выпущена вместе с чипсетами для материнских плат AMD серии 600, с прямой и обратной совместимостью (т.е."Vermeer" и "Renoir" смогут работать со старыми чипсетами, а старые процессоры AM4 смогут работать на чипсете серии 600). Первоначально предполагалось, что AMD представит эти процессоры на выставке Computex 2020 года в июне, но сам Computex перенесен на конец сентября.