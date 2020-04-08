Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

AMD опубликовала обновленные версии драйверов для чипсетов AMD "Promontory" серии 300, 400 и X570. Новые драйверы версии 2.04.04.111 теперь поставляются с совершенно новым интерфейсом, перенесенным с Radeon Software Adrenalin 2020. AMD удалила несколько устаревших идентификаторов устройств IDs из IOV и встроенных драйверов контроллера USB 3.0, а также произвела "general system stability improvements".

реклама

Благодаря новому установщику драйверы больше не сталкиваются с кодом "Ошибка 1720" во время установки. Исправлена ошибка из-за которой драйверы не устанавливались в папку отличную от C-drive, ошибка поворота экрана на некоторых мобильных процессорах AMD и редкая ошибка остановки системы с некоторыми процессорами A-серии 7-го поколения (Сокет AM4).

реклама

Основные моменты релиза:

Удалены устаревшие идентификаторы устройств из драйвера IOV.

реклама

Удалены устаревшие идентификаторы устройств из драйвера USB 3.0.

Общие улучшения стабильности системы.

реклама

Исправлены проблемы:

Установщик может зависнуть во время процесса установки.

реклама

Установщик может прервать работу с кодом "Ошибка 1720".

Установка не будет установлена в папку, отличную от C: \.

Устранена проблема с поворотом экрана в некоторых мобильных процессорах AMD.

Другие проблемы:

Редкая остановка системы на APU 7-го поколения AMD A-серии.

Во время установки может появиться всплывающее сообщение установщика Windows.

Перемещение окна установщика во время процесса установки может вызвать мерцание / перемещение окна установщика по экрану.

Не удается открыть файл журнала установки после завершения.

Установщик не может обновить подпакет до последней версии.

Драйверы для обновления находятся здесь.

Обходной вариант установки - вручную удалите любой предыдущий подпакет, перезагрузите, а затем переустановите полный пакет чипсета.