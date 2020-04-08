AMD публикует обновленные драйверы чипсетов серии 300, 400 и X570 исправляющие ошибки
AMD опубликовала обновленные версии драйверов для чипсетов AMD "Promontory" серии 300, 400 и X570. Новые драйверы версии 2.04.04.111 теперь поставляются с совершенно новым интерфейсом, перенесенным с Radeon Software Adrenalin 2020. AMD удалила несколько устаревших идентификаторов устройств IDs из IOV и встроенных драйверов контроллера USB 3.0, а также произвела "general system stability improvements".
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Благодаря новому установщику драйверы больше не сталкиваются с кодом "Ошибка 1720" во время установки. Исправлена ошибка из-за которой драйверы не устанавливались в папку отличную от C-drive, ошибка поворота экрана на некоторых мобильных процессорах AMD и редкая ошибка остановки системы с некоторыми процессорами A-серии 7-го поколения (Сокет AM4).
рекламаОсновные моменты релиза:
Удалены устаревшие идентификаторы устройств из драйвера IOV.
рекламаУдалены устаревшие идентификаторы устройств из драйвера USB 3.0.
Общие улучшения стабильности системы.
рекламаИсправлены проблемы:
Установщик может зависнуть во время процесса установки.
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Установщик может прервать работу с кодом "Ошибка 1720".
Установка не будет установлена в папку, отличную от C: \.
Устранена проблема с поворотом экрана в некоторых мобильных процессорах AMD.
Другие проблемы:
Редкая остановка системы на APU 7-го поколения AMD A-серии.
Во время установки может появиться всплывающее сообщение установщика Windows.
Перемещение окна установщика во время процесса установки может вызвать мерцание / перемещение окна установщика по экрану.
Не удается открыть файл журнала установки после завершения.
Установщик не может обновить подпакет до последней версии.
Драйверы для обновления находятся здесь.
Обходной вариант установки - вручную удалите любой предыдущий подпакет, перезагрузите, а затем переустановите полный пакет чипсета.
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