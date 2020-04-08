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HP представила первые ноутбуки с AMD Ryzen серии 4000 - ProBook 445 и 455

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Компания Hewlett-Packard выпускает на рынок бизнес-ноутбуки HP ProBook 445 G7 и ProBook 455 G7, которые оснащены последними процессорами APU AMD Ryzen серии 4000.

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Младшая из двух моделей HP ProBook 445 G7 заменит существующую версию 445 G6 и будет оснащена одним из 3 разных процессоров APU AMD от Ryzen 3 4300U до Ryzen 7 4700U. Все модели будут поставляться со встроенной графикой AMD Radeon, только некоторые модели получат жесткий диск объемом более 1 ТБ, а другие будут снабжены SSD объемом до 512 ГБ. Максимальный объем памяти ОЗУ DDR4 для всех моделей составляет 16 ГБ, а емкость аккумуляторов 45 Втч. Модель ProBook 445 G7 имеет 14-дюймовый экран, который может быть IPS, HD SVA или LED.

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Ноутбук ProBook 455 G7 имеет идентичные характеристики, но поставляется с большим 15,6-дюймовым экраном в вариантах IPS, SVA или HD SVA. Модель 455 G7, как и 445 G7 должна получить доступную цену сбалансированную с точки зрения цена/производительность. Оба компьютера сертифицированы по стандарту MIL-STD и выполнены из алюминия в серой и черной цветовой гамме.

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Хотя Hewlett-Packard и раньше включала процессоры AMD Ryzen в свои бизнес-ноутбуки, ProBook 445 G7 и 455 G7 это первые два продукта HP, которые получили новые мобильные процессоры Ryzen серии 4000. Выпуск новых моделей ожидается в конце апреля.

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