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Компания SK Hynix Inc объявила о выпуске линейки твердотельных накопителей SSD серии PE8000 для предприятий. SSD PE8010 и PE8030 поддерживают интерфейс PCIe Gen 4.0 x4 и совместимы с разъемами форм-фактора U.2 и U.3, оснащены 96-слойной флэш-памятью NAND с трехуровневой ячейкой (TLC) и внутренним контроллером, который обеспечивает максимальную емкость дисков до 8 ТБ. PE8010 адаптирован к нагрузкам с интенсивным чтением, а PE8030 оптимизирован для смешанного использования.

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PE8010 и PE8030 имеют самую высокую производительность и низкое энергопотребление среди SSD-накопителей с PCIe Gen4 на рынке. Оба диска могут обеспечивать скорость последовательного чтения до 6500 МБ/с, а скорость последовательной записи до 3700 МБ/с, со случайным чтением и записью до 1100К и 320К операций ввода-вывода в секунду (IOP) соответственно.

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SSD PE8111 - это решение для хранения данных с высокой емкостью, оптимизированное для приложений с интенсивным чтением, созданное с использованием новейшей технологии SK Hynix. PE8111 - первый в мире диск со 128-слойной 1 Tb (Terabit) флэш-памятью TLC 4D NAND. В настоящее время Hynix разрабатывает версию eSSD PE8111 на 16 ТБ в новом форм-факторе EDSFF 1U Long (E1.L) и планирует в будущем разработать решение на 32 ТБ. Планируется, что во второй половине этого года компания начнет отбор eSSD PE8111 на 16 ТБ.

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PE8111 специально оптимизирован для платформ хранения данных Open Compute Project (OCP) и поддерживает последовательные скорости чтения и записи до 3400 МБ/с и 3000 МБ/с, а также произвольное чтение и запись до 700K и 100K IOPs соответственно. В результате PE8111 предлагает превосходную производительность, энергоэффективность и конкурентоспособность цен, превосходя по всем показателям решения eSSD на рынке.