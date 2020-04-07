Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Origin PC выпускает ноутбук для игроков и энтузиастов EON15-X с 12-ядерным процессором AMD Ryzen 9 3900 и графической видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070, самой быстрой картой для ноутбуков на базе AMD. Ноутбук поставляется с 15,6-дюймовым дисплеем, разрешением 1080p и частотой 144 Гц с возможностью установки оперативной памяти DDR4 объемом до 32 ГБ. Созданный для запуска новейших игр с хорошей графикой ORIGIN PC EON15-X открывает путь для игр настольного ПК на ноутбуке с поддержкой трассировки лучей в реальном времени, который конкурирует с настольными компьютерами.

реклама

ORIGIN PC EON15-X оснащен материнской платой с сокетом для процессора AM4, что позволяет использовать настольные процессоры AMD Ryzen 3000. Можно выбрать один из трех процессоров: 6-ядерный Ryzen 5 3600, 8-ядерный Ryzen 7 3700X и 12-ядерный Ryzen 9 3900. Также есть возможность выбора двух вариантов графического ускорителя NVIDIA: GeForce RTX 2060 Max-P 6 ГБ или GeForce RTX 2070 Max-P 8 ГБ. На данный момент нет ни одного варианта с моделью SUPER, но он может быть добавлен позже. В настоящее время GeForce RTX 2070 является самой быстрой дискретной видеокартой для ноутбуков на базе AMD Ryzen, в то время как ноутбуки Intel оснащены флагманской GeForce RTX 2080 SUPER.

реклама

Кроме этого, имеется выбор вариантов памяти DDR4 с емкостью до 32 ГБ и частотой 2400 МГц: фирменную память Kingston HyperX Impact или Rip Jaws от G.SKILL. Также можно выбрать SSD M.2 емкостью до 2 ТБ и иметь два диска общей емкостью 4 ТБ. Что касается дизайна, есть несколько вариантов цвета на выбор: Atmos Blue, Blue Neuron, Carbon Black, Epic Purple, Eternal Pink, Evolve Green, Flare, Horizon Yellow, Low Poly Blue, Low Poly Green, Low Poly Red, Neuron Print, Origin PC и Sabot Grey. Стандартный цвет - матовый черный, который выглядит великолепно.

реклама

Что касается цен, базовый вариант игрового ноутбука с процессором AMD Ryzen 5 3600 и видеокартой GeForce RTX 2060 стоит около $1600, а вариант с Ryzen 9 3900 + GeForce RT 2070 + 2 ТБ M.2 SSD + 32 ГБ DDR4-2400 стоит около $2600.