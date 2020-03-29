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Компания Abbott получила разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на использование в экстренных случаях самого быстрого из доступных молекулярных приборов для выявления нового коронавируса (COVID-19), показывающий положительные результаты всего за 5 минут и отрицательные за 13 минут. Новый прибор Abbott ID NOW COVID-19 выполняется на платформе Abbott ID NOWTM в легком корпусе (весом 6,6 фунтов и размером с небольшой тостер), который может применяться в разных местах, например, в кабинете врача, в клиниках неотложной помощи или в более нетрадиционных местах, где люди смогут получить результаты в считанные минуты.

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Abbott наращивает производство приборов, чтобы со следующей недели поставлять 50 000 изделий ID NOW COVID-19 в день в систему здравоохранения США и провести около 5 миллионов тестов в апреле. Технологии молекулярного тестирования помогают обнаружить присутствие вируса, идентифицируя небольшую часть генома вируса, а затем увеличивая эту часть до размеров достаточных для обнаружения. ID NOW COVID-19 также может использоваться для тестирования и является ведущей молекулярной платформой для диагностики гриппа A & B, Strep A и респираторно-синцитиального вируса (RSV). Старший вице-президент по быстрой диагностике Abbott, Chris Scoggins, сказал - "Благодаря невероятной работе команд в Abbott мы рассчитываем ежедневно доставлять 50 000 приборов COVID-19 медицинским работникам на переднем крае, где возможности тестирования необходимы больше всего".

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ID NOW COVID-19 был разрешен FDA на использование в чрезвычайных ситуациях уполномоченными лабораториями и учреждениями по уходу за пациентами для обнаружения нуклеиновой кислоты из SARS-CoV-2 и только для экстренной диагностики, если разрешение не будет прекращено или отозвано раньше.