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MSI выпустила 3 лучших игровых монитора Optix с частотой до 240 Гц, откликом 1 мс и ценой всего от $190

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MSI выпускает на рынок 3 новых игровых монитора в трех ценовых категориях, которые имеют конкурентные характеристики по сравнению с лучшими игровыми мониторами, с частотой обновления экрана до 240 Гц и привлекательные для геймеров. Мониторы MSI Optix G241 и MSI Optix G271, поступающие в продажу сегодня, представляют собой IPS-панели с разрешением 1080p, с частотой обновления 144 Гц, с поддержкой технологии AMD FreeSync и заявленным временем отклика всего 1 мс.

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Оба монитора также включают функцию для ночного просмотра от MSI, которая предлагает режим "smart black tuner" и избирательно осветляет детали в темных областях без осветления всего экрана, а также предотвращает мерцание и уменьшает свечение синего цвета. Конструкция обоих мониторов имеет тонкие рамки и подставки на двух ножках. Единственное различие между этими мониторами заключается в размере экрана: у G241 составляет 23,8 дюйма, а у G271 27 дюймов.

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Монитор MSI Optix MAG251RX, который MSI впервые анонсировала еще в январе имеет экран IPS разрешением 1080p и временем отклика 1 мс, дополнительную функцию Night Vision, а также несколько дополнительных функций. В MAG251RX частота обновления экрана была увеличена со 144 до 240 Гц и вместо технологии AMD FreeSync поддерживает технологию Nvidia G-Sync. Кроме этого, MAG251RX поддерживает HDR-контент с сертификацией VESA DisplayHDR 400 и максимальной яркостью 400 нит.

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MAG251RX также поставляется с разъемом USB Type-C и фирменным программным обеспечением MSI Mystic Light, которое позволяет пользователям легко управлять освещением RGB на нескольких устройствах с одного центрального концентратора. MAG251RX имеет диагональ 24,5 дюйма с тонкой рамкой и простую прямоугольную подставку. Все три монитора в настоящее время доступны на сайте Newegg, при этом MSI Optix G241 предлагает самую низкую цену всего в $190, Optix G271 получил среднюю цену в $240, а Optix MAG251RX лидирует по цене в $340.

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