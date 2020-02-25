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AOC анонсировала игровой монитор Agon AG273QZ с очень высокой частотой обновления 240 Гц и очень быстрым временем отклика пикселя всего 0,5 мс, это должен быть один из самых быстрых игровых дисплеев. AG273QZ имеет 27-дюймовую панель с TN-матрицей и разрешением 1440p, а цветопередача монитора охватывает 126,4% цветового пространства sRGB и 93,7% AdobeRGB. Он также поддерживает HDR-контент и имеет сертификат яркости 400 нит.

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Дисплей AOC AG273QZ оснащен самой премиальной технологией AMD Freesync Premium Pro и регулируемой подставкой с помощью которой можно легко менять положение экрана по высоте, наклону и с возможностью поворота экрана в портретную ориентацию. Задняя часть монитора снабжена RGB-подсветкой и имеет интерфейсы DisplayPort, HDMI, 4 USB‐порта, а на боковых панелях монитора установлены выдвижные держатели для расположения игровой гарнитуры или наушников.

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Серия мониторов AOC Agon получила высокие оценки от геймеров и киберспортсменов, а ее мониторы часто используют на турнирах, модель AG273QZ стала достойным продолжением линейки. Hardware.info сообщает, что цена MSRP на игровой монитор AOC Agon AG273QZ составляет примерно $830, который в настоящее время доступен по предварительному заказу в Европе.