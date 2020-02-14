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Не так давно AMD выпустила самый мощный процессор AMD HEDT Ryzen Threadripper 3990X на архитектуре Zen 2 7-нм, включающий 64 ядра и 128 потоков с разгоном до 4,3 ГГц. Операционная система Windows 10 Pro не способна справиться со 128 потоками чипа. ОС Windows 10 Home Edition не может обработать больше 64 потоков, но более мощная версия Pro могла справиться с новейшим чипом.



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В результате работы Windows 10 Pro разбивает 128 потоков на 2 группы по 64 в каждой, что отрицательно влияет на производительность, как отметил специалист сайта Anandtech в своем обзоре процессора 3990X. И хотя этот вопрос может быть частично решен отключением SMT (одновременной многопоточности), то при этом все-таки теряется значительная производительность.

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Один из лучших способов запустить мощный Ryzen Threadripper 3990x вне ОС Windows 10 Home и 10 Pro - использовать более мощные операционные системы Windows 10 Pro Workstations и Windows 10 Enterprise. Эти системы способны обработать до 256 процессорных потока и запустить Threadripper 3990X с максимальной производительностью, что не должно стать препятствием для тех кто может позволить себе купить Ryzen Threadripper 3990X за 4000 долларов.

Также есть информация о том, что Microsoft может "исправить" ограничение по количеству обрабатываемых потоков в Windows 10 Pro с помощью обновления, до тех пор применение операционных систем Windows 10 Workstations и Enterprise - решение этого вопроса.