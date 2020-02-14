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Patriot объявил о выпуске серии дисков SSD P300 M.2 PCIe 3.0 x4 2280, которая охватывает емкости от 128 ГБ до 2 ТБ. Эти твердотельные накопители не требуют использование радиатора, поэтому могут помещаться в ограниченном пространстве, в т. ч. внутри ноутбуков. Patriot назвал контроллер SSD P300 "контроллером среднего уровня следующего поколения", только не назвал точную модель. Однако интернет-магазин Newegg показывает P300 с SSD-контроллером Phison E13T.

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SSD Patriot P300 предлагает скорость последовательного чтения 1700 МБ/с для моделей емкостью 256 и 512 ГБ и скорость 2100 МБ/с для объема 1 ТБ. Скорость последовательной записи моделей 256 и 512 ГБ составляет 1100 МБ/с и 1200 МБ/с соответственно. Модель 1 ТБ обеспечивает последовательную запись до 1650 МБ/с. Независимо от емкости накопителей SSD P300 случайная производительность P300 одинакова для всех емкостей и составляет 290 000 операций чтения IOPS и 260 000 операций записи IOPS. P300 поддерживают код LDPC с низкой плотностью контроля четности, расширенные режимы выравнивания износа и энергосбережения - APST, ASPM и L1.2.

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Модели емкостью 256 ГБ и 512 ГБ рассчитаны на объем перезаписи 80 TBW и 160 TBW соответственно, в то время как для диска 1 ТБ указан объем перезаписи 320 TBW. Patriot поддерживает для твердотельных накопителей P300 ограниченную трехлетнюю гарантию. SSD P300 уже доступны в интернет-магазинах Newegg и Patriot по цене всего от $35 за модель объемом 128 ГБ и $325 за модель 2 ТБ.