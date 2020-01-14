Первые в мире портативный SSD WD SanDisk 8 ТБ со скоростью 20 Гбит/с и флэшка 1 ТБ представлены на CES 2020
Продолжая развитие технологических достижений компания Western Digital на выставке CES 2020 демонстрирует прототип скоростного портативного SSD-накопителя SanDisk, который обеспечивает скорость передачи данных до 20 Гбит/с и имеет объем 8 ТБ. Такая скорость стала возможной благодаря интерфейсу USB SuperSpeed, известному как USB 3.2.
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рекламаТакже на выставке продемонстрирован цельнометаллический флэш-накопитель Western Digital SanDisk Ultra USB Luxe емкостью 1 ТБ с разъемами USB Type-A и Type-C для передачи файлов между планшетом, телефоном и компьютером. Ожидается, что накопитель SanDisk Ultra USB Luxe поступит в продажу в конце первого квартала 2020 года.
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Линейка жестких дисков WD Black также получила поддержку интерфейса SuperSpeed USB. SSD-накопитель P50 Game Drive также обеспечивает скорость передачи 20 Гбит/с. Жесткий диск Xbox WD Black теперь имеет объем хранения свыше 12 ТБ, включая двухмесячную подписку на Game Pass Ultimate.
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