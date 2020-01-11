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Еще в 2019 году перед выходом новых материнских плат с сокетом AMD sTRX4 Gigabyte анонсировала адаптер SSD M.2 с интерфейсом PCI-Express 4.0 x16 и доступом к четырем линиям PCI-E 4.0. На CES 2020 Asus демонстрирует похожую карту-адаптер - SSD Hyper Quad M.2 PCI-Express 4.0 X16.

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Карта предназначена для подключения до четырёх SSD типоразмера М.2 2242/2260/2280/22110 и создания массивов RAID для значительного увеличения скорости работы накопителей. Она не сильно отличается по функциональности от устройства Gigabyte и поставляется в виде платы с одним слотом. Карта закрыта гладкой матовой алюминиевой пластиной, которая покрывает весь корпус с небольшим вентилятором. Вентилятор может быть отключен, если понадобится тишина.

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Пока нет точных данных о производительности карты и будет зависеть от накопителей SSD M.2, которые будут устанавливаться в устройство. Чтобы добиться максимальной производительности устройства, его необходимо установить в материнскую плату с чипсетом AMD X570 или TRX40, поскольку у Intel пока нет решения с поддержкой интерфейса PCI-Express 4.0. Пока неизвестно, когда Asus планирует выпустить карту и сколько она будет стоить.