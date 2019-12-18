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Новая линейка процессоров AMD Ryzen Zen 2 4000 APU "Renoir" для настольных ПК и ноутбуков будет представлена в начале следующего года. Последняя информация расшифровывает их специфические интегрированные конфигурации GPU вместе со значениями TDP. Все процессоры были перечислены в последних драйверах AMD Bootcamp, выпущенных в декабре 2019 года.

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Процессоры APU AMD Ryzen Renoir 4-го поколения основаны на 7-нм архитектуре Zen 2 и заменят линейку APU 3-го поколения Piccaso, которая основана на архитектуре Zen+. В семействе 7-нм APU AMD Zen 2 появится много новых функций, чем в 12-нм компонентах Zen+ и будет включать более современный графический процессор Vega с расширенным набором функций, который близок по характеристикам к Radeon VII.

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В общей сложности 28 SKU включают 14 мобильных компонентов, разделенных на восемь с TDP 15W и шесть с мощностью 45W, и 14 настольных компонентов, разделенных на шесть с TDP 65W и восемь SKU 35W. Также процессоры разделены на стандартные Ryzen и Ryzen Pro, которые включают 7 версий для настольных ПК и 7 моделей для ноутбуков. Ниже приведен список всех APU Ryzen 4000 "Renoir":

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AMD планирует предложить SKU B12 только в области мобильных устройств со своим первым мобильным чипом Ryzen 9, которые действительно будут соперничать с линейкой Intel Core i9. Линейка настольных компьютеров будет включать в процессоры Ryzen 7, Ryzen 5 и Ryzen 3, которые совместимы с существующими материнскими платами с сокетом AM4, хотя ограничения BIOS для более старых чипсетов серии 300/400 могут помешать совместимости, в зависимости от поддержки производителями материнских плат.

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Что касается графических процессоров, Vega по-прежнему будет применяться в максимальной конфигурации Vega 12 или 13, которые предлагают 768 или 832 потоковых процесса, а также обеспечивают гораздо более высокую тактовую частоту благодаря расширенному 7-нм технологическому узлу. Другая часть линейки будет использовать графические процессоры Vega 11, 10, 8, 9, 6, 4, 3.

Как и в предыдущем поколении, мобильные компоненты AMD мощностью 45 Вт будут соперничать с процессорами серии Intel Coffee Lake-H, а процессоры AMD мощностью 15 Вт с Intel Comet Lake-U и Ice Lake-U. Чипы AMD для настольных ПК будут выпущены чуть позже, учитывая недавно выпущенные Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G. Модельный ряд процессоров AMD "Renoir" Zen 2 4000 будет поддерживать платформы с сокетом FP6 (для ноутбуков) и AM4 (для настольных ПК). Текущая линейка ноутбуков Ryzen основана на сокете FP5, а поскольку FP6 является совершенно новым сокетом, то ожидаются существенные изменения набора функций процессоров поколения AMD "Renoir".