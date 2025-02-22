В 2024 году европейский рынок смартфонов продемонстрировал признаки восстановления, зафиксировав рост на 5% и достигнув объема продаж более 136 миллионов устройств.

В 2024 году европейский рынок смартфонов продемонстрировал признаки восстановления, зафиксировав рост на 5% и достигнув объема продаж более 136 миллионов устройств, согласно данным аналитической компании Canalys.

Важно отметить, что данные Canalys отражают поставки устройств, а не фактические продажи конечному потребителю. Также следует учесть, что в статистику включены поставки iPhone 13 и iPhone 14, произведенные до введения в ЕС ограничений на использование гаджетов без разъема USB Type-C.

Лидером европейского рынка остается Samsung, увеличив продажи на 6% до 46,4 миллионов штук. Этот успех во многом обусловлен активной рекламной кампанией смартфонов линейки Galaxy S24, приуроченной к Олимпийским играм в Париже.

Компания Apple показала скромный, но стабильный рост на 1%, реализовав 34,9 миллиона устройств. Значительный вклад в этот результат внесли высокие продажи в четвертом квартале, вызванные положительной реакцией потребителей на модели iPhone 16, несмотря на отсутствие “умных” функций Apple Intelligence.

На третьем месте расположилась Xiaomi, которая в 2024 году сохранила объемы продаж на уровне предыдущего года, объединив продажи смартфонов под брендами Redmi, Poco и Xiaomi. Бренд Motorola продемонстрировал рост на 26%, достигнув рекордных 8 миллионов проданных устройств, благодаря расширению дистрибуции через офлайн-магазины и каналы открытого рынка. Замыкает пятерку лидеров Oppo, увеличившая продажи, включая бренд OnePlus, на 13% до 4,1 миллиона устройств.

Аналитики Canalys отмечают восстановление Oppo после двух сложных лет, особенно в Южной Европе (Испания, Италия, Румыния и Португалия). Honor и Realme также показали двузначный рост, усилив конкуренцию и подогрев интерес как в каналах дистрибуции, так и среди потребителей. Интересно, что в 2024 году был отмечен рекордный объем продаж премиальных устройств стоимостью от $800 и выше – 41 миллион, что составляет 30% от общего объема.

При анализе продаж по странам, выяснилось, что в Великобритании Apple занимает доминирующее положение, почти вдвое опережая Samsung (52% против 28%). В Испании же лидирует Xiaomi, сместив Samsung на третье место, а Apple – на второе.