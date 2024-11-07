Ожидается, что полная версия iOS 18.2 с новой функцией станет доступна для широкой аудитории в ближайшие месяцы.

Компания Apple анонсировала новую функцию, которая значительно упростит процесс поиска утерянных устройств. В ближайших обновлениях приложение «Локатор» (Find My) получит возможность делиться местоположением таких предметов, как iPhone, MacBook или устройства с метками AirTag. Пользователи смогут отправлять ссылку на страницу с местоположением своих утерянных вещей любому человеку, даже если он не находится в списке контактов отправителя.

Эта новость была впервые замечена в бета-версии iOS 18.2 для разработчиков, и её детали были опубликованы на сайте MacRumors. По словам представителей Apple, новая функция будет особенно полезна в ситуациях, когда пользователю необходимо сообщить о местоположении своего устройства, например, водителю такси или сотруднику авиакомпании.

В обновленной версии приложения «Локатор» появилась опция «Отправить местоположение предмета» (Share Item Location). При использовании этой функции генерируется уникальная ссылка, которую можно отправить любому человеку. Эта ссылка будет открываться на любом устройстве, включая устройства других производителей.

Важно отметить, что созданная ссылка будет активна в течение одной недели или до тех пор, пока владелец не найдет и не заберет свою вещь. Это ограничение поможет защитить личные данные и предотвратить злоупотребления функцией.

Данная инициатива Apple подчеркивает стремление компании к созданию более безопасной и удобной экосистемы для своих клиентов. С учетом растущего числа пользователей AirTag и других устройств Apple, новая функция может оказаться весьма востребованной.