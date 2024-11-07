Какое решение примет суд в этот раз — остаётся под вопросом, но обе стороны явно настроены решительно и готовы отстаивать свои интересы до конца.

На этой неделе в Калифорнии стартует новое судебное разбирательство между технологическим гигантом Apple и медицинской компанией Masimo. Основным вопросом спора станет обвинение Masimo в том, что Apple незаконно переманила её сотрудников и присвоила коммерческие секреты, что, по мнению истца, привело к утрате конкурентных преимуществ в разработке умных часов.

История противостояния двух компаний началась ещё в 2020 году, когда Masimo подала первый иск против Apple. В ходе разбирательств в 2023 году суд присяжных отклонил значительное количество исков о нарушении коммерческой тайны, однако дело так и не было завершено, поскольку присяжные не смогли прийти к единому мнению. Несмотря на то, что большинство присяжных поддержали позицию Apple, один из них остался на стороне Masimo, что привело к необходимости повторного рассмотрения дела.

В новом судебном процессе Masimo отказывается от требований о денежной компенсации и вместо этого настаивает на введении судебного запрета на продажу умных часов Apple Watch. Судебные разбирательства будут сосредоточены на вопросе о том, нарушала ли Apple коммерческую тайну Masimo, а также на возможных последствиях для продаж часов. Несмотря на то что большинство исков были отклонены, Masimo продолжает настаивать на своих требованиях.

Ситуация осложняется тем, что Masimo ранее обвинила Apple в нарушении 17 патентов, однако после экспертизы Комиссии по международной торговле США 15 из этих патентов были признаны недействительными. Это обстоятельство ставит под сомнение шансы Masimo на успех в новом разбирательстве.

За последние пять лет Masimo уже трижды пыталась оспорить действия Apple в суде. Хотя компания добилась запрета на продажу некоторых устройств, Apple смогла обойти это ограничение, отключив функцию мониторинга уровня кислорода на программном уровне и продолжив продажи часов. Это говорит о том, что для Apple ситуация с судебными разбирательствами не является критической.

Важно отметить, что новый иск Masimo отделён от других текущих дел, включая решение ITC о запрете на продажу моделей Apple Watch с датчиком кислорода. Apple обжалует это решение, надеясь вернуть возможность продавать свои часы с данной функцией в США. Тем временем Masimo выпустила собственные умные часы под названием Masimo W1 Freedom, которые стали предметом нового патентного спора с Apple.