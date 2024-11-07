Ожидается, что новая модель станет популярной среди потребителей, ценящих комфорт, доступность и экологичность.

Тольяттинская Группа Компаний АТС анонсировала новую версию популярной модели Lada Vesta, которая предназначена для обучения людей с ограниченными возможностями. Эта версия автомобиля, как сообщает издание «Автопоток», оснащена специальным комплектом ручного управления и битопливным двигателем, работающим как на бензине, так и на метане.

Разработка этой Lada Vesta стала важным шагом в направлении повышения доступности автомобилей для людей с ограниченными возможностями. Комплект ручного управления позволяет водителям легко управлять автомобилем без необходимости использования стандартных педалей.

Новая модель Lada Vesta также оборудована современным битопливным двигателем, который может работать как на бензине, так и на метане. Это дает возможность владельцам выбирать более экономичный и экологически чистый вариант топлива, что особенно актуально в условиях растущих цен на бензин и повышенного внимания к вопросам экологии.

Ранее сообщалось о том, что в автосалонах АвтоВАЗа была представлена самая доступная модификация Lada Vesta по цене 1,5 миллиона рублей. В то же время, для зарубежных рынков, таких как Объединенные Арабские Эмираты, базовая версия автомобиля будет стоить от 2 357 000 рублей.

Эта особенная версия Lada Vesta не только расширяет возможности для людей с ограниченными возможностями, но и демонстрирует стремление компании к инновациям и социальной ответственности.