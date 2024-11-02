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Таиланд внедряет распознавание лиц вместо посадочных талонов в аэропортах
В ближайшие годы страна планирует продолжать развивать и внедрять передовые технологии, обеспечивая тем самым качественное обслуживание для всех путешественников.

В эпоху цифровых технологий Таиланд делает шаг вперёд, внедряя систему распознавания лиц в шести крупных аэропортах страны. С 1 декабря 2024 года международные путешественники смогут наслаждаться новым уровнем удобства и безопасности, проходя через аэропорты без необходимости предъявления посадочных талонов.

После успешного опыта Сингапура, Таиланд решился на внедрение автоматизированной системы биометрической идентификации, которая значительно упростит процесс регистрации и прохождения контроля в аэропортах. Пассажирам достаточно будет один раз предъявить паспорт при регистрации, после чего они смогут проходить через все контрольные точки, включая досмотры безопасности и выходы на посадку, без дополнительных документов.

На первом этапе путешественникам потребуется предоставить свои биометрические данные, используя стойки регистрации или киоски самообслуживания. После этого система распознавания лиц будет автоматически проверять их личность на протяжении всего пути через аэропорт. Это не только ускорит процесс, но и повысит уровень безопасности, минимизируя риск ошибок и мошенничества.

Новая система будет внедрена в следующих шести аэропортах:

  • Международный аэропорт Суварнабхуми (BKK)
  • Международный аэропорт Донмыанг (DMK)
  • Международный аэропорт Чиангмая (CNX)
  • Международный аэропорт Мэй Фа Луанг-Чианграй (CEI)
  • Международный аэропорт Пхукета (HKT)
  • Международный аэропорт Хатъяй (HDY).

Директор Управления аэропортов Таиланда (AOT) Кирати Китманават отметил, что в сентябре и октябре 2024 года число пассажиров увеличилось почти на 20% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Ожидается, что этот рост продолжится и в 2025 году, что делает внедрение новой технологии особенно актуальным.

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