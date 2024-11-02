В ожидании реальных тестов в различных приложениях остается только гадать, какие еще сюрпризы приготовила Apple для своих пользователей.

На днях компания Apple сделала громкое заявление, представив обновленные модели MacBook Pro, основанные на новейшей линейке процессоров M4, включая флагманский M4 Max. Первые результаты тестирования этой мощной SoC (системы на кристалле) впечатляют.

В тестах GPU, проведенных в Geekbench, M4 Max с 40-ядерным графическим процессором продемонстрировал результат в 192 532 балла. Это значительно превышает показатели предшественника — M3 Max, который набрал менее 155 000 баллов. Интересно, что даже 72-ядерный GPU в M2 Ultra, который считается одним из самых мощных на рынке, уступает новому M4 Max всего на 15% при почти двойном количестве ядер. Это подчеркивает значительное улучшение архитектуры и производительности нового поколения чипов Apple.

Не менее впечатляющие результаты были получены и в тестах CPU. M4 Max достиг отметки в 4060 баллов в однопоточном режиме и 26 675 баллов в многопоточном. Это первый случай, когда однопоточная производительность процессора превысила 4000 баллов. Важно отметить, что тестировалась версия с 16 ядрами, в то время как максимальная конфигурация может иметь до 20 ядер.