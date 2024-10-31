Эти кадровые перестановки подчеркивают динамичность игровой индустрии и постоянные изменения в командах разработчиков, что может повлиять на качество и направление будущих проектов.

Брайан Хортон, ранее занимавший пост креативного директора в Insomniac Games и работавший над ожидаемым проектом Marvel’s Wolverine, присоединился к команде Microsoft. Об этом сообщает Стивен Тотило, журналист портала Game File, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации, Брайан Хортон покинул Insomniac Games летом 2024 года. Причины его ухода остаются неясными, однако представитель Sony Interactive Entertainment подтвердил, что на его место назначен Маркус Смит, который ранее также работал над успешными проектами, включая Marvel’s Spider-Man. В свою очередь, Майк Дейли стал новым руководителем разработки Marvel’s Wolverine, заменив Кэмерона Кристиана.

Сейчас Хортон возглавляет команду The Initiative, студии, находящейся под управлением Xbox, где он будет работать над перезапуском классической серии Perfect Dark. Представитель Microsoft Gaming заявил, что опыт Хортона будет неоценим в контексте нового видения этой франшизы о секретных агентах.

Marvel’s Wolverine разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5, хотя в сети уже появились слухи о возможном запуске на ПК. В то же время Perfect Dark создается для платформ PC и Xbox Series X/S. Официальные даты выхода обеих игр пока не объявлены, что оставляет фанатов в ожидании новостей.

Эти кадровые перестановки подчеркивают динамичность игровой индустрии и постоянные изменения в командах разработчиков, что может повлиять на качество и направление будущих проектов.