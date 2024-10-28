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Новостник
Apple представила обновлённый iMac с чипом M4 и 16 ГБ ОЗУ
Эти изменения делают новый iMac привлекательным выбором как для профессионалов, так и для обычных пользователей, ищущих производительный и стильный настольный компьютер.

Компания Apple анонсировала обновление своего настольного компьютера — iMac, который теперь работает на новом чипе SoC M4. Это событие стало знаковым не только из-за перехода на более мощную платформу, но и благодаря значительным изменениям в конфигурации, которые порадуют пользователей.

Одним из самых заметных улучшений стало увеличение объёма оперативной памяти: теперь базовая версия iMac оснащена 16 ГБ ОЗУ, что вдвое больше, чем у предыдущих моделей с 8 ГБ. Это новшество даёт надежду на то, что и будущие версии MacBook также избавятся от устаревших ограничений по оперативной памяти.

Обновлённый iMac сохранил свои привычные размеры и дизайн, но получил ряд улучшений, включая новую 12-мегапиксельную камеру Center Stage, которая обеспечивает более качественные видеозвонки. Кроме того, пользователи теперь могут воспользоваться до четырёх портов Thunderbolt 4 для подключения внешних устройств, что значительно расширяет возможности работы с периферией.

Базовая версия iMac с SoC M4 включает восемь ядер как для CPU, так и для GPU, в то время как более продвинутые конфигурации предлагают до десяти ядер. Базовый объём SSD составляет 256 ГБ, что является стандартом для современных настольных ПК.

Помимо этого, обновлённый iMac поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильное соединение с другими устройствами. Также стоит отметить новые комплектные мышь и клавиатуру с портами USB-C, которые дополняют современный стиль компьютера.

Цены на обновлённый iMac начинаются от 1300 долларов за базовую версию. Более мощные конфигурации стоят 1900 долларов, а максимальная комплектация может достигать 2900 долларов.

#apple #imac с soc m4
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