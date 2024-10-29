С запуском модели «Лира» Беларусь делает ещё один шаг к укреплению своей независимости в производстве автомобилей, предлагая качественные и доступные решения для местного рынка.

В Белоруссии начался серийный выпуск новых микроавтобусов под маркой МАЗ «Лира», которые уже поступают в автопарки страны. Об этом сообщает ресурс Quto, ссылаясь на информацию от канала «Автобусы Беларуси».

Производство микроавтобусов «Лира» осуществляется на заводе «Брестмаш». В линейке нового автомобиля представлены как 22-местные микроавтобусы, так и цельнометаллические фургоны. Эти транспортные средства собираются из комплектующих, произведенных как в Беларуси, так и в России, что позволяет обеспечить высокое качество и доступность.

В ближайшие дни филиалы «Брестоблавтотранс» получат первые 10 единиц нового микроавтобуса МАЗ-281120 «Лира». Эти автомобили являются точными лицензионными копиями «ГАЗелей NN», но с уникальной эмблемой МАЗ на решётке радиатора, что подчеркивает их белорусское происхождение.

Микроавтобусы «Лира» оснащаются современным турбодизельным двигателем G31A объёмом 2,5 литра, который развивает мощность 150 л.с. и крутящий момент в 420 Нм. Автомобили оборудованы 5-ступенчатой механической коробкой передач от ГАЗа, что обеспечивает надежность и экономичность в эксплуатации.

Запуск производства МАЗ «Лира» открывает новые возможности для белорусского автопрома. Это не только способствует созданию новых рабочих мест, но и укрепляет позиции страны на рынке коммерческого транспорта. Ожидается, что новые микроавтобусы будут востребованы как у государственных, так и у частных перевозчиков, что поможет улучшить транспортную инфраструктуру региона.