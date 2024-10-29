Инвесторы внимательно следят за данными, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшие стратегии компании и её позиции на рынке технологий ИИ.

Корпорация Microsoft, являющаяся крупнейшим акционером стартапа OpenAI, активно работает над монетизацией своих разработок в области искусственного интеллекта. Однако значительные инвестиции пока не приносят ожидаемой финансовой отдачи. В связи с этим публикация квартального отчёта Microsoft на этой неделе станет важным индикатором для инвесторов, которые ждут ясности в вопросах доходности.

Согласно информации агентства Reuters, аналитики высказывают не самые оптимистичные прогнозы. Опрос показал, что в последнем квартале Microsoft может продемонстрировать самый низкий рост выручки за год. Изменения в структуре финансовой отчётности, введённые компанией в августе, также вызывают беспокойство у экспертов, затрудняя анализ её финансового состояния.

Эксперты компании Visible Alpha предполагают, что выручка облачного сервиса Azure увеличилась на 33% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует ожиданиям самой корпорации. Тем не менее, этот рост всё же ниже показателей предыдущего квартала. Согласно опросу LSEG, общая выручка Microsoft могла вырасти на 14,1% до $64,51 млрд, тогда как капитальные расходы, в частности на разработки в области ИИ, возросли на 71,7% до $19,23 млрд.

Недавний опрос Gartner среди 152 IT-компаний показал, что большинство из них не смогли продвинуться дальше пилотных проектов с ИИ-ассистентом Copilot от Microsoft. Некоторые аналитики надеются, что создание более автономной версии Copilot, требующей меньше облачных ресурсов, поможет увеличить его популярность.

Что касается других направлений бизнеса, решения для повышения продуктивности, включая Office, LinkedIn и 365 Copilot, могли увеличить выручку Microsoft на 12%. Интеллектуальные облачные системы также продемонстрировали рост профильной выручки на уровне 20%, как и в предыдущем квартале. Кроме того, стабилизация рынка ПК могла способствовать небольшому росту выручки в сегментах операционных систем Windows и игровых платформ.

Ожидается, что квартальная отчётность Microsoft будет опубликована в середине текущей недели. Инвесторы внимательно следят за данными, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшие стратегии компании и её позиции на рынке технологий ИИ.