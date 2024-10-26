На мероприятии, в частности, обсуждали потенциал RISC-V как альтернативы традиционным архитектурам Arm и x86.

На недавнем саммите RISC-V, который прошёл в солнечной Санта-Кларе, Калифорния, ведущие компании в области технологий, такие как Nvidia, Qualcomm, Google и Samsung, представили свои доклады, подчеркивающие значимость открытой архитектуры процессоров. На мероприятии, в частности, обсуждали потенциал RISC-V как альтернативы традиционным архитектурам Arm и x86.

Вице-президент Nvidia по архитектуре мультимедиа и ASIC Франс Сийстерманс (Frans Sijstermans) открыл мероприятие с презентацией под названием «Одна архитектура, десятки приложений, миллиарды процессоров». Он рассказал о том, как компания уже почти десять лет использует решения на базе RISC-V в своих микроконтроллерах для графических процессоров. Сийстерманс подчеркнул, что открытая архитектура становится всё более важной для проектирования современных графических решений, позволяя создавать более гибкие и мощные продукты.

Qualcomm, которая ранее подтвердила свою долгосрочную приверженность к RISC-V, обсудила использование Sail и других альтернативных подходов для формирования единого стандарта архитектуры набора инструкций (ISA) RISC-V. Компания также приняла участие в секции, посвящённой вопросам безопасности и перспективам искусственного интеллекта. Спикеры отметили, что открытая архитектура может сыграть ключевую роль в создании безопасных и эффективных решений для будущего.

Samsung поделилась своим опытом успешного внедрения процессоров RISC-V в встраиваемые системы. Представители компании рассказали о том, как их подразделение полупроводникового производства помогает клиентам реализовывать инновации с использованием открытой архитектуры. Основное внимание было уделено оптимизации производительности чипов и чиплетов.

Выступление Клиффа Янга (Cliff Young) и Мартина Мааса (Martin Maas) из Google DeepMind стало одним из самых запоминающихся моментов саммита. Они обсудили перспективы создания новых ИИ-ускорителей на базе RISC-V и представили информацию о своих чипах TPU. Спикеры рассказали о успешном развёртывании этих чипов и о вызовах, с которыми столкнулась компания в процессе их разработки.

Хотя полное внедрение RISC-V в серверные системы и персональные компьютеры потребует времени, архитектура уже активно используется в таких областях, как искусственный интеллект и автопром. Участники саммита обсудили, как RISC-V может задать новые тенденции в вычислительных технологиях и какую роль она сыграет в развитии генеративного ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC).