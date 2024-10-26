В условиях растущей конкуренции на рынке мини-ПК важно учитывать не только заявленные характеристики, но и реальные возможности устройства.

Компания GMK представила свой новый мини-ПК EVO-X1, который обещает удивить пользователей мощностью, сопоставимой с графической картой GeForce RTX 2060. Компьютер основан на APU Ryzen AI 9 HX 370 и предназначен для тех, кто ищет высокую производительность в компактном формате.

Мини-ПК EVO-X1 разработан с учетом современных требований к мобильности и производительности. Его размеры позволяют легко помещать устройство на ладони. Однако, несмотря на свои небольшие габариты, EVO-X1 предлагает впечатляющие характеристики.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 будет работать в режиме с TDP 70 Вт, что является довольно необычным для этого класса процессоров. Обычно APU работают в диапазоне от 15 до 54 Вт, поэтому такой подход вызывает вопросы относительно теплоотведения и общей эффективности устройства.

GMK утверждает, что графическое ядро Radeon 890M, встроенное в APU, способно обеспечить уровень производительности, сопоставимый с GeForce RTX 2060. Однако эксперты отмечают, что реальная производительность Radeon 890M в среднем соответствует уровню RTX 3050 Laptop с TDP около 35 Вт. Это вызывает сомнения в корректности сравнения и необходимости уточнения, с какой именно версией RTX 2060 проводились сопоставления.