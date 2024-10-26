Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Новостник
GMK анонсирует мини-ПК EVO-X1: производительность на уровне GeForce RTX 2060 в компактном корпусе
В условиях растущей конкуренции на рынке мини-ПК важно учитывать не только заявленные характеристики, но и реальные возможности устройства.

Компания GMK представила свой новый мини-ПК EVO-X1, который обещает удивить пользователей мощностью, сопоставимой с графической картой GeForce RTX 2060. Компьютер основан на APU Ryzen AI 9 HX 370 и предназначен для тех, кто ищет высокую производительность в компактном формате.

Мини-ПК EVO-X1 разработан с учетом современных требований к мобильности и производительности. Его размеры позволяют легко помещать устройство на ладони. Однако, несмотря на свои небольшие габариты, EVO-X1 предлагает впечатляющие характеристики.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 будет работать в режиме с TDP 70 Вт, что является довольно необычным для этого класса процессоров. Обычно APU работают в диапазоне от 15 до 54 Вт, поэтому такой подход вызывает вопросы относительно теплоотведения и общей эффективности устройства.

GMK утверждает, что графическое ядро Radeon 890M, встроенное в APU, способно обеспечить уровень производительности, сопоставимый с GeForce RTX 2060. Однако эксперты отмечают, что реальная производительность Radeon 890M в среднем соответствует уровню RTX 3050 Laptop с TDP около 35 Вт. Это вызывает сомнения в корректности сравнения и необходимости уточнения, с какой именно версией RTX 2060 проводились сопоставления.

#geforce rtx 2060 #gmk #мини-пк evo-x1
+
Написать комментарий (0)
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
61
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
2
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
1
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
1
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
4
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
2
Инженер Google заявил, что графические процессоры в дата центрах имеют очень короткий срок службы
3
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
7
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5
В Амазонке найден затерянный португальский город, скрывавшийся 250 лет
+
A18 Pro предлагает лучший показатель производительности на ватт в одноядерных тестах
3
Honor может первой представить флагман с камерами 50+50+50+200 Мп
+
Роскомнадзор анонсировал блокировку 4,5 миллиона SIM-карт, принадлежащих иностранным гражданам
2

Популярные статьи

Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
2
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
118
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
9
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
8
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
10
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
6
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
11
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Eppius
23:06
Похоже на вбросы продуманные что бы из нас на ложные цели Искандеры вытянуть. Только дегенерат может строить завод в зоне свободного доступа сверхзвуковых ракет противника. Хотя может немцы такие и...
Rheinmetall завершил строительство танкового завода на Украине
Виктор Байкин
23:05
Есть ещё вариант. Про завод Россия знает уже давно и от самих турок. К примеру, можно предположить, что завод и инструкции. Турки продали России. Тоесть. Турки вроде против России. А завод после капит...
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
ИванКоЯ
23:01
Режим вырубает ядра без 3d Кеша. Но блин у меня легла мать и не успел потестить.
Режим X3D Turbo на платах Gigabyte X870E разгоняет процессоры Ryzen 9000X3D на 35%
Виктор Байкин
22:58
Вообще-то не только не знает но и не знает про подвижки в этом направлении. И им ни как не узнать, пока все информационные каналы им блокирует роскомнадзор. Который уже давно помогает западу и всу в с...
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Виктор Байкин
22:55
Зелик обещал. Мамой своей клялся, что если нато не вступит в войну в течении 3 месяцев. То он прикажет всейокраине капитулировать. Тоесть 1 февраля 2025 года! Но с учетом что он окраинец, то он по люб...
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Резак Автогеныч
22:52
Единственное на что рассчитываю, так это на то, что в связи с появлением новой линейки видеокарт, на вторичном рынке можно будет урвать 4080 или 4070 ti, на падение цены рассчитывать бесмысленно, скор...
Дженсен Хуанг считает, что серия GeForce RTX 50 изменит будущее всех видеокарт
Резак Автогеныч
22:48
Ии-иследователей поменьше будет, чем тупорылых майнеров!
Дженсен Хуанг считает, что серия GeForce RTX 50 изменит будущее всех видеокарт
Виктор Байкин
22:48
Искандеры это миф! Западный мир и окраинцы заявляют же, что Россия кроме, нефть качать и ватники шить. Ни черта не умеют. Да и армия повержена уже года два как "хотя Российские регулярные войска еще д...
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
El Grechko
22:21
С Озоном вообще странный случай был. Заказал как-то матовых светодиодных лампочек, набор из 6 штук нужного размера. Тут же одну поставил в люстру вместо сгоревшей, остальные остались про запас. Где-то...
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
O Clock
22:17
я когда был мелким то XP уже вовсю круктилась на компах, что то старее мне неинтересно в принципе, 11-ю юзал - норм для типичного челопука, но гавно под мои задачи.
Flyby11 - новая утилита для установки Windows 11 на несовместимое оборудование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем