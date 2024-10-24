Сбербанк запускает умный налоговый калькулятор в «Сбербанк Онлайн»
С 2025 года вступит в силу новая прогрессивная пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что повлияет на финансовое положение многих граждан. В связи с этим, Сбербанк стремится помочь своим клиентам заранее оценить, как изменения в налоговом законодательстве скажутся на их доходах и обязательствах.
Умный налоговый калькулятор позволяет пользователям легко рассчитать свои налоги на основе новых ставок. Для этого достаточно обратиться к виртуальному ассистенту «Салют» в приложении и задать команду: «Салют, рассчитай мой налог». После этого пользователю нужно будет указать свою текущую зарплату и предполагаемый размер годовой премии.
Калькулятор предоставит следующие данные:
- Суммарный доход за 2025 год с учетом новых налоговых ставок.
- Сравнительный анализ дохода с предыдущим годом.
- Точную сумму НДФЛ, которую предстоит уплатить в 2025 году.
- Динамику изменений суммы НДФЛ за предыдущие годы, что поможет пользователям лучше понять свои финансовые обязательства.
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