



С 2025 года вступит в силу новая прогрессивная пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что повлияет на финансовое положение многих граждан. В связи с этим, Сбербанк стремится помочь своим клиентам заранее оценить, как изменения в налоговом законодательстве скажутся на их доходах и обязательствах.

Умный налоговый калькулятор позволяет пользователям легко рассчитать свои налоги на основе новых ставок. Для этого достаточно обратиться к виртуальному ассистенту «Салют» в приложении и задать команду: «Салют, рассчитай мой налог». После этого пользователю нужно будет указать свою текущую зарплату и предполагаемый размер годовой премии.

Калькулятор предоставит следующие данные:

Суммарный доход за 2025 год с учетом новых налоговых ставок.

Сравнительный анализ дохода с предыдущим годом.

Точную сумму НДФЛ, которую предстоит уплатить в 2025 году.

Динамику изменений суммы НДФЛ за предыдущие годы, что поможет пользователям лучше понять свои финансовые обязательства.



