Ожидается, что новые Ryzen 9000X3D обеспечат значительный прирост производительности для геймеров и профессионалов, что может изменить расстановку сил на рынке процессоров.

В преддверии выхода новых процессоров Intel Core Ultra 200S компания AMD сделала заявление о скором дебюте своей новой игровой серии процессоров Ryzen 9000X3D, основанной на архитектуре Zen 5. Старший вице-президент AMD Джек Хьюнх подтвердил через свою страницу в X, что запуск новых чипов состоится 7 ноября.

Хотя Хьюнх не уточнил, будет ли 7 ноября днем анонса или началом продаж, ранее сообщалось о планах AMD представить процессор Ryzen 7 9800X3D в период с 23 по 24 октября. Есть вероятность, что это будет закрытая презентация для избранных партнеров и журналистов.

На фоне этого анонса AMD также объявила о снижении цен на свою текущую линейку процессоров Ryzen 9000X. Как сообщает портал VideoCardz, стоимость моделей снизилась на 30-50 долларов по сравнению с предыдущими месяцами. Новые рекомендованные цены на процессоры выглядят следующим образом:

AMD Ryzen 9 9950X: рекомендованная цена $649; текущая цена — $599 (Amazon и Newegg).

AMD Ryzen 9 9900X: рекомендованная цена $499; текущая цена — $429 (Amazon и Newegg).

AMD Ryzen 7 9700X: рекомендованная цена $359; текущая цена — $326,75 (Amazon и Newegg).

AMD Ryzen 5 9600X: рекомендованная цена $279; текущая цена — $249 (Amazon и Newegg).

Снижение цен произошло накануне запуска новых процессоров и затронуло все четыре модели из серии Ryzen 9000X. Флагманская модель Ryzen 9 9950X стала доступнее на $50, тогда как остальные модели снизились в цене на $30.

AMD не только готовится к запуску новой линейки процессоров, но и делает свои существующие предложения более привлекательными для потребителей.