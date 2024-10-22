Время покажет, сможет ли компания адаптироваться к меняющимся условиям рынка и сохранить свои позиции в сегменте электромобил

В последние дни внимание общественности приковано к Tesla после презентации её нового роботизированного такси Cybercab. Однако вместо восторга, компания столкнулась с растущими вопросами о своей способности поддерживать прежние темпы роста. На этой неделе Tesla предстоит опубликовать квартальную отчётность, и аналитики уже предсказывают, что это событие может стать одним из самых сложных для автопроизводителя.

По информации Reuters, главными темами обсуждения на предстоящем мероприятии станут вопросы о техническом прогрессе в области полного автопилота и разработки роботизированных такси. Несмотря на амбициозные обещания о будущем с автономными транспортными средствами, инвесторы остаются настороженными из-за текущих проблем с производством и продажами электромобилей.

Ценовые войны, развернувшиеся на рынке электромобилей, лишают Tesla одного из ключевых преимуществ — высокой нормы прибыли. В первом квартале 2022 года этот показатель составлял 30%, но к середине 2024 года он упал до 14,6%, с прогнозом на третий квартал всего 14,9%. Это снижение вызывает серьёзные опасения у аналитиков, которые наблюдают за динамикой рынка.

Сейчас Tesla стоит перед важной задачей: в четвёртом квартале компании необходимо отгрузить более 516 000 автомобилей, чтобы достичь прошлогоднего результата в 1,8 миллиона единиц. В условиях текущей рыночной ситуации это кажется маловероятным. Аналитики из LSEG предполагают, что по итогам года объёмы поставок могут сократиться на 0,3%, что станет первым падением в истории компании.

С момента своего основания в 2014 году Tesla ежегодно увеличивала объёмы поставок, демонстрируя прирост не менее 26%. В 2018 и 2021 годах компания достигла рекордных показателей роста в 58% и 47% соответственно. Однако в 2022 году рост замедлился до 28,7%, а в прошлом году — до 27,4%. Теперь же Tesla рискует столкнуться с падением продаж впервые за всю свою историю.

На некоторых рынках компания всё ещё привлекает клиентов благодаря конкурентоспособным ценам. Однако устаревший и ограниченный модельный ряд начинает негативно сказываться на её позициях, особенно в Китае, где конкуренты регулярно представляют новые модели.

Сложившаяся ситуация требует от Tesla не только пересмотра своей стратегии, но и активных действий для восстановления доверия инвесторов и покупателей.