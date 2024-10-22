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В сети появилось видео с тестированием одной из первых GeForce RTX 5090
GeForce RTX 5090 обещает стать одним из самых ожидаемых релизов в мире компьютерных технологий.

В китайской социальной сети Bilibili появилось видео, на котором запечатлён процесс первого запуска флагманской видеокарты нового поколения GeForce RTX 5090.

На записи видно, как одна из первых собранных видеокарт проходит тестирование на наличие ошибок и проблем с охлаждением. Процесс запуска осуществляется в автоматическом режиме, и радость сотрудников фабрики заметна — успешный запуск GPU стал важным этапом в производственном процессе.

Интересно, что к видеокарте подключён всего один кабель питания, что опровергает ранее распространённые слухи о том, что новые модели серии GeForce RTX 5000 будут требовать два 12+4-контактных разъёма из-за увеличенного энергопотребления. Это может говорить о том, что инженеры смогли оптимизировать потребление энергии в новых моделях.

Описание к видео также указывает на то, что запуск видеокарты был осуществлён на тестовом стенде, подключённом к монитору. Важно отметить, что из-за американских санкций, направленных против Китая, графические процессоры с производительностью на уровне RTX 4090 и выше запрещены к экспорту в материковый Китай. В ответ на эти ограничения, Zotac организовала сборочную линию в Батаме, Индонезия.

На верхней части видеокарты можно заметить логотип Zotac Gaming, что подтверждает принадлежность устройства к известному бренду. Интересно, что утечка информации о подготовке к выпуску RTX 4090 произошла аналогичным образом два года назад, также связанная с Zotac.

Видеокарта RTX 5090 оборудована массивной системой охлаждения, занимающей минимум три слота расширения и включающей три больших вентилятора. Это говорит о высоких требованиях к теплоотведению, которые могут возникнуть при работе с мощными вычислительными нагрузками.

Согласно последним слухам, анонс новой серии видеокарт GeForce RTX 50 ожидается в январе следующего года на выставке CES. В тот же месяц должны начаться продажи первых моделей серии. Это видео подтверждает, что производство новой флагманской видеокарты началось всего за два месяца до официального анонса.

#geforce rtx 5090
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NVIDIA GeForce RTX 5090 не будет значительно дороже текущей модели RTX 4090
Подтверждён запуск серийного производства GeForce RTX 5090
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