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Новостник
Представлен российский электромобиль «Е-каррус» по цене ниже 1 миллиона рублей
«Е-каррус» представляет собой интересное предложение для всех, кто хочет быть в ногу с современными тенденциями в области транспорта и заботиться об экологии.

На выставке Пир-Экспо в Москве компания «Конкордия» представила трёхместный электромобиль под названием «Е-каррус». Это уникальное транспортное средство было разработано с нуля и обещает стать доступным решением для городских поездок, стоимостью всего 960 000 рублей.

«Е-каррус» привлекает внимание оригинальной конструкцией. Автомобиль построен на полностью новой тележке с хребтовой рамой и мотоциклетными подвесками, что обеспечивает ему отличную маневренность и устойчивость на дороге. Рулевое управление также было переработано, что делает управление автомобилем более комфортным и простым.

В качестве привода используются российские агрегаты на 72 В мощностью 3 кВт. Благодаря легкой конструкции (полная масса составляет всего 350 кг) такая мощность оказывается вполне достаточной для обеспечения хорошей динамики и экономии энергии.

Запас хода «Е-карруса» достигает 120 км. Максимальная скорость составляет 45 км/ч, что соответствует требованиям для использования в условиях городского трафика. 

Одной из главных особенностей модели являются сменные NMC-батареи, разработанные по оригинальной технологии компании «Конкордия». Это позволяет пользователям легко заменять батареи на новые, что значительно увеличивает срок службы автомобиля и сокращает время простоя.

Компания «Конкордия» уверена, что их новинка станет не только успешной на российском рынке, но и поможет в развитии культуры использования электромобилей в стране. В ближайшие месяцы ожидается старт продаж, что позволит многим россиянам оценить все преимущества нового электромобиля.

#электромобиль #е-каррус
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Fan Gan
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Fergus
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У него БСОД случился
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Fergus
20:31
Он у тебя значит на твоей говнокарте по умолчанию включен, так амд прививает тупым желание жрать говно и думать что перешарп это чётко. Никакие скрины я не выбирал, ТАА ничем от ДЛСС даже производител...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
20:27
люди не врубают мыло конч ты обоссаный.И тут несмотря даже на темноту видно что четче в разу чем твоя параша обоссаная.Хотя скрин конечно атас ты подобрал.на нем в принципе нихрена не видно.Запмни ,ро...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Китя
20:26
И сколько у тебя там ? Хватит тыкать с первого раза покажи.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Fergus
20:25
Вот скрин с 7900 XT типа в нативе, пасись так что, люди просто не играют с перешарпом, это для тупочелов типа тебя
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
20:25
Я то играю и нормально.а вот как играешь ты я вижу.там слезы текут от смеха.прашное мыло.и конечно тебе хватает 8 гигов ибо ты ,ротожопый утырок и конч,играешь вечно в 1280 на 720 в лучшем слуучае.И с...
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
извращелло
20:24
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На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
20:22
твое то лучше .конечно же.чудо длсс в действии .мыльная параша для очкастых ротожопых утырков.Сравни волосы у меня в sh2 -и это tsr то же самое и потекшую парашу у себя с длсс.ты смешон конч
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
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