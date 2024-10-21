«Е-каррус» представляет собой интересное предложение для всех, кто хочет быть в ногу с современными тенденциями в области транспорта и заботиться об экологии.

На выставке Пир-Экспо в Москве компания «Конкордия» представила трёхместный электромобиль под названием «Е-каррус». Это уникальное транспортное средство было разработано с нуля и обещает стать доступным решением для городских поездок, стоимостью всего 960 000 рублей.

«Е-каррус» привлекает внимание оригинальной конструкцией. Автомобиль построен на полностью новой тележке с хребтовой рамой и мотоциклетными подвесками, что обеспечивает ему отличную маневренность и устойчивость на дороге. Рулевое управление также было переработано, что делает управление автомобилем более комфортным и простым.

В качестве привода используются российские агрегаты на 72 В мощностью 3 кВт. Благодаря легкой конструкции (полная масса составляет всего 350 кг) такая мощность оказывается вполне достаточной для обеспечения хорошей динамики и экономии энергии.

Запас хода «Е-карруса» достигает 120 км. Максимальная скорость составляет 45 км/ч, что соответствует требованиям для использования в условиях городского трафика.

Одной из главных особенностей модели являются сменные NMC-батареи, разработанные по оригинальной технологии компании «Конкордия». Это позволяет пользователям легко заменять батареи на новые, что значительно увеличивает срок службы автомобиля и сокращает время простоя.

Компания «Конкордия» уверена, что их новинка станет не только успешной на российском рынке, но и поможет в развитии культуры использования электромобилей в стране. В ближайшие месяцы ожидается старт продаж, что позволит многим россиянам оценить все преимущества нового электромобиля.