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Новостник
Твердотельные аккумуляторы Chery появятся в автомобилях в 2026 году
В то время как компания продолжает развивать свои технологии, автолюбители с нетерпением ждут новых возможностей, которые предложит Chery.

Китайский автопроизводитель Chery анонсировал разработку твердотельных аккумуляторов, которые обещают обеспечить запас хода до 1500 км на одной зарядке. Ожидается, что эти батареи будут готовы к установке в автомобили к 2026 году.

На прошедшей конференции Chery Global Innovation Conference представители компании подтвердили, что работа над твердотельными батареями активно продолжается. В настоящее время прототипы обладают плотностью энергии 400 Вт·ч/кг, с планами увеличить этот показатель до 600 Вт·ч/кг к 2025 году. Это не только повысит эффективность аккумуляторов, но и сделает их более конкурентоспособными на рынке.

Твердотельные аккумуляторы представляют собой следующий этап в эволюции батарей, предлагая ряд преимуществ по сравнению с традиционными литий-ионными решениями, включая большую безопасность и долговечность. Chery уверена, что их новые технологии смогут значительно увеличить дальность поездки для электромобилей.

Помимо разработки твердотельных батарей, Chery также анонсировала новые литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые способны добавить до 400 км запаса хода всего за 5 минут зарядки.

Несмотря на то что многие компании работают над твердотельными аккумуляторами, до сих пор ни один серийный электромобиль не вышел на рынок с этой технологией. Однако такие бренды, как Nio и IM, уже анонсировали полутвердотельные батареи для своих моделей.

Chery уверена, что их достижения в области аккумуляторных технологий помогут не только укрепить позиции компании на рынке, но и сделать электромобили более доступными и привлекательными для широкой аудитории.

#chery
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