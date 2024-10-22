Китайский автопроизводитель Chery анонсировал разработку твердотельных аккумуляторов, которые обещают обеспечить запас хода до 1500 км на одной зарядке. Ожидается, что эти батареи будут готовы к установке в автомобили к 2026 году.
На прошедшей конференции Chery Global Innovation Conference представители компании подтвердили, что работа над твердотельными батареями активно продолжается. В настоящее время прототипы обладают плотностью энергии 400 Вт·ч/кг, с планами увеличить этот показатель до 600 Вт·ч/кг к 2025 году. Это не только повысит эффективность аккумуляторов, но и сделает их более конкурентоспособными на рынке.
Твердотельные аккумуляторы представляют собой следующий этап в эволюции батарей, предлагая ряд преимуществ по сравнению с традиционными литий-ионными решениями, включая большую безопасность и долговечность. Chery уверена, что их новые технологии смогут значительно увеличить дальность поездки для электромобилей.
Помимо разработки твердотельных батарей, Chery также анонсировала новые литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые способны добавить до 400 км запаса хода всего за 5 минут зарядки.
Несмотря на то что многие компании работают над твердотельными аккумуляторами, до сих пор ни один серийный электромобиль не вышел на рынок с этой технологией. Однако такие бренды, как Nio и IM, уже анонсировали полутвердотельные батареи для своих моделей.
Chery уверена, что их достижения в области аккумуляторных технологий помогут не только укрепить позиции компании на рынке, но и сделать электромобили более доступными и привлекательными для широкой аудитории.