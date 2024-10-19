Ожидается, что судебный процесс станет значимым этапом в разрешении конфликта между китайским производителем и американскими властями.

Китайская компания DJI Technology Co., ведущий производитель дронов в мире, инициировала судебный процесс против Министерства обороны США. Причиной иска стало включение компании в санкционный список, что произошло на фоне обвинений в сотрудничестве с китайскими военными. DJI стремится добиться исключения из этого списка, так как считает его неправомерным.

С момента внесения в санкционный список в 2022 году, DJI пыталась установить диалог с американским Министерством обороны, однако все попытки оказались безуспешными. Представитель компании отметил:

«DJI пришла к выводу, что единственный путь — это обратиться в федеральный суд. Мы не являемся частью китайских военных структур и производим исключительно гражданские и коммерческие дроны».

Санкционный список Министерства обороны США регулярно обновляется, включая в него компании, которые, по мнению ведомства, могут содействовать армии Китая в получении передовых технологий. В соответствии с действующим законодательством, Минобороны имеет право идентифицировать такие компании, работающие как в США, так и за его пределами. Запрет на ведение бизнеса с организациями из этого списка накладывает серьезные ограничения на DJI и её партнёров.

С момента своего появления в санкционном списке, DJI активно оспаривает обвинения и пытается доказать свою независимость от военных структур Китая. В последние месяцы компания также подчеркивает, что её продукция предназначена для гражданского использования и не имеет никакого отношения к военным операциям.

Ситуация вокруг DJI поднимает важные вопросы о влиянии международной политики на бизнес-технологии и о том, как компании могут защищать свои интересы в условиях жесткой конкуренции и политических разногласий.