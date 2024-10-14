Бюджетная гарнитура Vision обещает стать интересным предложением для тех, кто хочет испытать новейшие технологии без значительных финансовых затрат.

Компания Apple готовится к запуску новой бюджетной версии своей гарнитуры Vision, которая будет стоить около $2000. Это решение направлено на расширение аудитории пользователей, которые хотят попробовать технологии дополненной и виртуальной реальности, но не могут позволить себе дорогую модель Vision Pro, цена которой составляет $3500.

По информации из авторитетной рассылки Марка Гурмана Power On, новая гарнитура будет отличаться от своего предшественника использованием менее дорогих материалов и менее мощного процессора. Несмотря на эти изменения, основные функции устройства останутся неизменными.

Ожидается, что новая модель будет использовать чип A-серии, например, A18 Pro, который предлагает производительность, сопоставимую с M1. Что касается материалов, то в бюджетной версии гарнитуры можно ожидать использование большего количества пластика, в отличие от премиальной модели, выполненной из алюминия и стекла.

Одним из самых заметных отличий станет отсутствие функции EyeSight, которая позволяет окружающим видеть глаза пользователя через специальные лентикулярные дисплеи. Хотя эта функция была высоко оценена за свою инновационность, её реализация требует дополнительных затрат на оборудование. В бюджетной версии Apple решила не включать эту технологию.

Кроме того, по информации из надежных источников, в 2026 году планируется выпуск модели Vision Pro 2 с улучшенными характеристиками и более быстрым процессором.