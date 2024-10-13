Oppo K12 Plus уже доступен для предзаказа, и эксперты ожидают, что этот смартфон привлечёт внимание пользователей благодаря своим характеристикам и разумной цене.

Компания Oppo анонсировала свой новый смартфон средней ценовой категории — Oppo K12 Plus. Этот гаджет обещает стать хитом на рынке, предлагая пользователям высокие характеристики по доступной цене, начиная с $270.

Oppo K12 Plus оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, что обеспечит плавность работы и яркие цвета. Пиковая яркость достигает 1100 кд/м², что делает экран удобным для использования даже при ярком солнечном свете. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в дисплей, а корпус устройства защищён от влаги и пыли по стандарту IP54.

На передней панели расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.4, идеально подходящая для селфи и видеозвонков. Основная камера на задней стороне включает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик с углом обзора 112º. Смартфон поддерживает запись видео в формате 4K со скоростью до 30 кадров в секунду и 1080p до 120 кадров в секунду.

В сердце Oppo K12 Plus находится мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который включает ядра Cortex-A715 и Cortex-A510 для высокой производительности и энергоэффективности. Пользователи смогут выбрать между версиями с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Также предусмотрен слот для карт памяти microSD, что позволит расширить объём хранилища.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 6400 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Поддержка быстрой проводной зарядки мощностью до 80 Вт позволяет зарядить батарею от 0 до 50% всего за 20 минут. Также предусмотрена обратная проводная зарядка мощностью до 10 Вт.

Oppo K12 Plus поддерживает работу в сетях 5G и оснащён двумя динамиками для качественного звука. Устройство работает на базе Android 14 с пользовательским интерфейсом ColorOS 14. Доступен в двух цветах: белом и чёрном.

Цена на модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти составляет $270. Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ обойдётся в $300, а максимальная конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ будет стоить $355.