Владельцам iPhone стоит запастись терпением и дать системе время на адаптацию к изменениям, прежде чем паниковать из-за возможных проблем с батареей.

В последние дни пользователи iPhone начали сообщать о значительном сокращении времени автономной работы своих устройств после установки обновления до iOS 18. Некоторые владельцы смартфонов отмечают, что их аккумуляторы разряжаются на 20–30% всего за один час использования, что вызывает беспокойство среди пользователей.

В ответ на эти сообщения, компания Apple выпустила ряд рекомендаций для своих клиентов. Прежде всего, компания советует тем, кто еще не обновил свои устройства до финальной версии прошивки, сделать это как можно скорее. По словам представителей службы поддержки Apple, хотя после обновления пользователи могут сразу продолжать пользоваться своими iPhone, некоторые процессы все еще работают в фоновом режиме, что может временно увеличить потребление энергии и вызывать нагрев устройства.

Apple поясняет, что данные фоновые задачи, связанные с адаптацией системы к новому программному обеспечению, могут привести к повышенному расходу батареи в течение первых нескольких дней после обновления. В компании уверяют, что со временем использование аккумулятора должно стабилизироваться, так как система завершит необходимые процессы и оптимизирует свою работу.

«Компания также призывает пользователей следить за состоянием своих устройств и при необходимости обращаться в службу поддержки для получения дополнительной информации и рекомендаций.