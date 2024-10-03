OpenAI проявляет решительность в защите своих интересов и стремится сохранить лидерство на рынке искусственного интеллекта, устанавливая новые стандарты для взаимодействия с инвесторами.

В свежем отчете Financial Times раскрываются детали нового раунда финансирования OpenAI, в рамках которого стартап привлек $6,6 миллиарда и достиг капитализации в $157 миллиардов. Однако эта сделка примечательна не только суммой, но и жесткими условиями, которые компания выдвинула своим потенциальным инвесторам.

По информации источников, OpenAI настаивала на том, чтобы спонсоры воздержались от вложений в конкурирующие стартапы в области искусственного интеллекта. Это требование стало настоящей редкостью в мире венчурного капитала, где инвесторы традиционно стремятся диверсифицировать свои риски, поддерживая несколько компаний в одной отрасли. Например, такие известные фонды, как Sequoia Capital и Andreessen Horowitz, одновременно финансируют как OpenAI, так и компанию Илона Маска xAI.

Однако текущий раунд финансирования оказался настолько привлекательным для инвесторов, что OpenAI смогла установить уникальные условия, направленные на минимизацию конкуренции. В "черный список" попали не только xAI, но и другие стартапы, такие как Safe Superintelligence, основанный бывшим сотрудником OpenAI Ильёй Суцкевером. Также в перечень запрещенных компаний вошли Anthropic, Perplexity и Glean.

Участники переговоров отметили, что подобные меры напоминают действия Uber в свое время, когда компания также пыталась ограничить поддержку своих конкурентов на фоне своего доминирования на рынке.

Крупнейшим участником нового раунда стал венчурный фонд Thrive Capital, который вложил $750 миллионов и привлек еще $550 миллионов от более мелких инвесторов. Этот фонд также планирует инвестировать дополнительно $1 миллиард до конца следующего года. Другим значимым вкладом стало $500 миллионов от Khosla Ventures.

Стоит отметить, что еще менее года назад капитализация OpenAI составляла лишь $87 миллиардов, а в апреле прошлого года она была в пять раз ниже текущего уровня. Эта динамика свидетельствует о высоком доверии инвесторов к потенциалу компании в сфере искусственного интеллекта и ее роли в разработке генеративных технологий.

Кроме того, стало известно, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман обсуждал возможность получения пакета акций в случае реструктуризации компании и ее превращения в коммерческую организацию, хотя ранее он опровергал слухи о подобных переговорах. Новый раунд финансирования укрепил позиции OpenAI как крупнейшего стартапа Кремниевой долины, хотя компании ByteDance и SpaceX по-прежнему опережают ее по общему капиталу.