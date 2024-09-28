Microsoft делает шаги к улучшению функциональности Recall, акцентируя внимание на безопасности и конфиденциальности пользователей, что должно помочь восстановить доверие к новой функции.

Microsoft анонсировала значительные обновления в функции Recall, которая будет доступна на компьютерах класса Copilot+ PC с операционной системой Windows 11. В компании акцентировали внимание на повышении безопасности, что стало ответом на критику пользователей после первоначального представления функции.

Recall предназначена для создания и хранения снимков действий пользователя на компьютере, а также их индексирования с помощью искусственного интеллекта. Например, если пользователь не может найти интересное изображение, которое он видел неделю назад, но помнит его описание, функция Recall поможет его восстановить. Однако изначальная идея вызвала негативные отзывы, что побудило Microsoft внести изменения до начала тестирования предварительной версии.

Функция Recall будет доступна только на устройствах с определёнными системными требованиями. Для её работы необходимо наличие шифрования BitLocker, модуля TPM 2.0, защиты целостности кода на основе виртуализации и других мер безопасности. По умолчанию Recall отключена, и пользователю предлагается активировать её во время первоначальной настройки Windows. Если пользователь решит отказаться от функции, она останется на устройстве, но не будет активной.

Пользователи смогут в любое время удалить Recall через меню «Дополнительные функции». При этом функция не будет повторно предлагаться при установке обновлений. Все снимки и информация о них будут храниться в зашифрованном виде, а доступ к ключам шифрования будет осуществляться через VBS Enclave — специальную защищённую среду.

Microsoft внедрила дополнительные меры для защиты конфиденциальности. Например, функция не делает снимков в режиме приватного просмотра браузера и позволяет пользователю указать сайты, с которых нельзя делать снимки. Инструменты конфиденциальности Microsoft Purview также предотвращают сохранение изображений документов и номеров банковских карт.

Пользователи смогут управлять сроками хранения снимков и объемом дискового пространства, выделяемым для функции. Также предусмотрена возможность удаления снимков за определённый период или временного отключения функции.

После полугода работы над улучшениями Microsoft планирует представить обновлённую функцию Recall участникам программы тестирования предварительных версий Windows в октябре. В зависимости от отзывов тестировщиков компания примет решение о её дальнейшем выпуске для широкой аудитории.