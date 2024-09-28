Новый рекорд в два раза превысил предыдущее достижение, установленное в 2020 году, когда одновременно в воздух поднялись 3191 дрон.

Китайская компания Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology установила новый рекорд, собрав в небе 7598 дронов. Это достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса и стало настоящим триумфом для любителей высоких технологий и воздушных шоу.

Данное воздушное шоу прошло в сентябре 2024 года и собрало десятки тысяч зрителей, которые наблюдали за синхронным полетом дронов. Новый рекорд в два раза превысил предыдущее достижение, установленное в 2020 году, когда одновременно в воздух поднялись 3191 дрон. Тогда мероприятие также организовала Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology, и оно прошло в городе Чжухай.

Подготовка к такому масштабному мероприятию требует высокой степени координации и технологической подготовки. В этом случае все 7598 дронов управлялись с одного ноутбука, что является значительным шагом вперед в области управления беспилотными летательными аппаратами. По словам организаторов, график выступления был значительно более сложным по сравнению с предыдущим шоу, однако благодаря современным технологиям никаких сбоев не произошло.

Одним из самых сложных этапов подготовки стало размещение дронов по стартовым боксам — для этого было необходимо аккуратно распределить более 7500 аппаратов, по 12 штук в каждом.

Одним из условий для официальной фиксации рекорда было удержание фигуры в воздухе не менее 20 секунд. Дронов удалось удержать в форме изображения тигра на фоне метеоритного дождя на рекордные 37 секунд. Это зрелище стало кульминацией шоу и привлекло внимание зрителей.

После завершения выступления небо озарили традиционные фейерверки, которые стали прекрасным завершением вечернего представления. В будущем организаторы планируют добавить новые элементы, такие как искусственные метеоритные дожди, которые уже разрабатываются японскими специалистами.

Новое достижение Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology не только подтверждает лидерство Китая в области технологий дронов, но и открывает новые горизонты для будущих воздушных шоу.