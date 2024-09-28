С его характеристиками, привлекательным дизайном и разумной ценой он обещает стать настоящим хитом среди пользователей, желающих окунуться в мир складных телефонов без необходимости тратить баснословные суммы.

В мире мобильных технологий произошло значимое событие: компания Infinix анонсировала свой первый складной смартфон под названием Zero Flip. Этот аппарат предлагает уникальное сочетание современных технологий и доступной цены, что делает его привлекательным вариантом для пользователей, ищущих качественный складной телефон.

С ценой в 645 долларов Infinix Zero Flip позиционируется как доступная альтернатива более дорогим моделям, таким как Galaxy Z Flip6. Хотя это не самый низкий ценовой сегмент на рынке складных устройств, предложение Infinix выделяется благодаря своим характеристикам и функциональности.

Одной из ключевых особенностей Zero Flip является его экран. Внешний AMOLED дисплей диагональю 3,64 дюйма с частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркие цвета и плавную анимацию. Внутренний экран также не уступает: диагональ 6,9 дюйма с аналогичной частотой обновления делает устройство идеальным для мультимедиа и игр.

Смартфон работает на базе процессора Dimensity 8020, который демонстрирует впечатляющую производительность. В тестах AnTuTu он набирает около 750 000 баллов, что делает его конкурентоспособным на фоне других устройств в своем классе. В дополнение к этому, Zero Flip предлагает 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флеш-памяти, что позволяет пользователям хранить множество приложений и медиафайлов.

Для любителей фотографии Infinix предусмотрел две камеры по 50 Мп, которые обеспечивают высокое качество снимков как в условиях хорошего освещения, так и в темноте. Аккумулятор ёмкостью 4720 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 70 Вт гарантирует длительное время работы без подзарядки.

С весом всего 195 г и толщиной 7,6 мм в закрытом состоянии (и 16 мм в открытом), Zero Flip удобно лежит в руке и легко помещается в кармане. Это делает его идеальным спутником для активных пользователей, которые ценят мобильность и стиль.

С мощными характеристиками, привлекательным дизайном и разумной ценой Infinix Zero Flip обещает стать настоящим хитом среди пользователей, желающих окунуться в мир складных телефонов без необходимости тратить баснословные суммы.