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Xiaomi представляет новый мобильный аккумулятор - Power Bank 25000 212W
Power Bank 25000 212W сочетает в себе высокую емкость, мощность и удобство использования, что делает его отличным выбором для активных пользователей современных технологий.

В рамках своей стратегии по расширению линейки портативных устройств, компания Xiaomi объявила о запуске сбора средств на новый мобильный аккумулятор — Xiaomi Power Bank 25000 212W. Устройство уже привлекло внимание пользователей благодаря своим впечатляющим характеристикам и доступной цене.

Xiaomi Power Bank 25000 212W оснащен мощным аккумулятором емкостью 25 000 мАч, который состоит из пяти элементов по 5000 мАч каждый. Это позволяет устройству обеспечивать высокую выходную мощность, достигающую 212 Вт при подключении нескольких устройств одновременно. Максимальная выходная мощность для одного устройства через порт USB-C составляет 140 Вт, что делает этот аккумулятор идеальным решением для зарядки современных гаджетов, включая ноутбуки и смартфоны.

При подключении трех устройств одновременно выходная мощность распределяется следующим образом: первый USB-C порт выдает 120 Вт, второй USB-C порт — 65 Вт, а USB-A порт — 27 Вт. Таким образом пользователи могут заряжать несколько устройств без потери скорости зарядки.

Одной из интересных особенностей нового Power Bank является встроенный дисплей, который отображает оставшуюся емкость батареи, скорость зарядки и информацию о протоколе. Это позволяет пользователям легко отслеживать статус зарядки и не беспокоиться о том, когда нужно подзарядить устройство.

На данный момент Xiaomi предлагает Power Bank 25000 212W по специальной цене в 78 долларов для участников программы коллективного финансирования. Однако в розничной продаже устройство будет доступно по цене 85,5 долларов. Это делает новинку весьма привлекательной для тех, кто ищет мощное и функциональное решение для зарядки своих устройств в дороге.

С запуском нового мобильного аккумулятора Xiaomi продолжает укреплять свои позиции на рынке портативных зарядных устройств.

#xiaomi #power bank
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