Геймерам стоит заранее подготовиться и обновить своё оборудование, чтобы насладиться всеми графическими возможностями этого амбициозного проекта.

В мире видеоигр нарастает интерес к грядущему проекту Kingdom Come: Deliverance II, о котором поделился информацией Даниэль Вавра, сооснователь и руководитель студии Warhorse Studios. Вавра опубликовал первые результаты тестирования игры, которые указывают на её высокие системные требования.

Согласно тестам, проведённым на системе с процессором Ryzen 7950X3D и видеокартой Radeon RX 7900 XTX, игра в разрешении 4K при экспериментальных графических настройках демонстрирует частоту кадров всего в 35-50 кадров в секунду. Это, безусловно, впечатляющий показатель, учитывая, что RX 7900 XTX считается одной из самых мощных видеокарт на рынке, уступая лишь RTX 4090.

Хотя результаты с экспериментальными настройками остаются неопределёнными, Вавра отметил, что при стандартных настройках Ultra частота кадров возрастает до 50-60 к/с. Для сравнения, в других режимах игра показывает следующие результаты:

4K, Ultra, FSR: 70-80 к/с

4K, Medium, FSR: 100 к/с

1080p, Experimental, No FSR: 60-80 к/с

1080p, Ultra, No FSR: 90-120 к/с

1080p, Ultra, FSR: 110-130 к/с.

Эти данные подчеркивают высокие требования к аппаратному обеспечению для комфортного игрового процесса.

Для более наглядного понимания производительности Kingdom Come: Deliverance II можно провести сравнение с другими играми. Например, Alan Wake 2 на RX 7900 XTX при максимальных настройках без трассировки лучей работает на уровне 60-65 к/с. Это говорит о том, что новый проект от Warhorse Studios действительно требует значительных ресурсов для обеспечения плавного игрового процесса.

Несмотря на то что до релиза игры осталось всего несколько месяцев — она выйдет 11 февраля 2025 года — Вавра не исключает возможности оптимизации производительности до выхода. Однако он также отметил, что предоставленные результаты тестирования могут быть близки к финальным. Это вызывает интерес у геймеров и подчеркивает важность подготовки к запуску игры с учетом её высоких требований.

Kingdom Come: Deliverance II обещает стать одним из самых требовательных проектов в мире видеоигр. Геймерам стоит заранее подготовиться и обновить своё оборудование, чтобы насладиться всеми графическими возможностями этого амбициозного проекта.