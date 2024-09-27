Фанаты серии с нетерпением ждут дальнейших новостей о проекте и возможности вновь погрузиться в мир шпионских интриг и стелс-экшена.

На выставке Tokyo Game Show 2024 компания Konami провела презентацию, посвящённую своему проекту Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейку знаменитой третьей части серии Metal Gear Solid. В рамках мероприятия была продемонстрирована новая версия игры, которая погружает игроков в атмосферу джунглей Советского Союза времён холодной войны.

Демонстрация длилась около 42 минут, из которых 11 с половиной минут были посвящены непосредственно игровому процессу. Начало сегмента можно увидеть с отметки 16:06, и оно сразу же привлекает внимание зрителей. Важно отметить, что игра будет локализована на русский язык, что подтверждается наличием соответствующего выбора в меню.





В ходе демонстрации разработчики показали ряд ключевых механик, включая систему маскировки и возможность быстрой смены камуфляжа. Также была продемонстрирована функция фоторежима и возможность ставить заставочные ролики на паузу. Одним из забавных моментов стал эпизод, где главный герой Снейк позирует с коробкой печенья Calorie Mate.

События игры разворачиваются в густых джунглях, где Снейку предстоит выполнить сложную миссию — освободить учёного и уничтожить экспериментальное супероружие. Несмотря на обновлённую графику на движке Unreal Engine 5, разработчики уверяют, что сюжет и основные элементы геймплея останутся верны оригиналу.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater разрабатывается для платформ PC (Steam), PS5 и Xbox Series X|S. На выставке также был представлен двухминутный сюжетный трейлер, однако дата выхода игры пока не объявлена. Фанаты серии с нетерпением ждут дальнейших новостей о проекте и возможности вновь погрузиться в мир шпионских интриг и стелс-экшена.