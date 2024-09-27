С расширением тестирования беспилотных грузовиков и разработкой новых моделей, компания уверенно движется к созданию инновационной и устойчивой транспортной системы.

Группа компаний КамАЗ продолжает активное внедрение технологий автономного вождения, расширяя тестирование своих беспилотных грузовиков на федеральных трассах России. Как сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе своего ежегодного послания Государственному совету республики, к концу года количество беспилотных магистральных тягачей увеличится до 18.

С прошлого года беспилотные грузовики успешно выполняли транспортные задачи на трассе М-11 «Нева», а теперь их маршруты будут дополнены трассами М-12 «Восток» и М-4 «Дон». Это решение направлено на оценку эффективности автономного движения в условиях различных дорожных ситуаций и климатических условий.

Минниханов подчеркнул, что развитие беспилотного транспорта является важным шагом в модернизации транспортной инфраструктуры страны. «Мы ставим перед собой задачу не только тестировать беспилотные технологии, но и интегрировать их в повседневную логистику», — отметил он.

В рамках развития новых технологий, КамАЗ также активно работает над созданием экологически чистого транспорта. В Центре электроники и элементов питания компании уже изготовлены опытные образцы автобусов на водородном топливе и грузового автомобиля с аналогичной технологией.

Кроме того, КамАЗ анонсировал проект по созданию отечественного электромобиля под названием «Атом». Ожидается, что серийное производство этой модели стартует в следующем году, что станет значительным вкладом в развитие электромобильности в стране.