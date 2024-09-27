PlayStation 5 Pro выглядит как многообещающее дополнение к линейке игровых консолей Sony.

В России стартовал предзаказ на долгожданную игровую консоль Sony PlayStation 5 Pro, официально представленную всего несколько недель назад. Эта новая модель обещает значительно улучшенные характеристики, включая производительность, которая на 45% превышает возможности стандартной PS5. Однако цена на новинку в России оказалась значительно выше, чем в других странах.

В сети «М.Видео-Эльдорадо» стоимость предзаказа на PlayStation 5 Pro составляет 129 999 рублей. Ретейлер гарантирует доставку устройства уже 27 ноября. В качестве дополнительного стимула для покупателей, «М.Видео-Эльдорадо» предлагает 39 тысяч бонусных баллов в виде кешбэка за оформление предзаказа, а также возможность приобрести консоль в рассрочку на срок до 24 месяцев.

На платформе CDEK.Shopping можно оформить предзаказ на PS5 Pro за 99 492 рубля. Однако стоит отметить, что консоли будут импортироваться из Объединенных Арабских Эмиратов, поэтому покупателям может понадобиться переходник для подключения устройства к электросети. Ожидается, что старт продаж на данной площадке состоится 7 ноября.

PlayStation 5 Pro обещает не только увеличенную производительность, но и улучшенные графические возможности, что позволит игрокам наслаждаться играми в более высоком разрешении и с более плавной кадровой частотой. Консоль также поддерживает новые технологии визуализации и улучшенное звучание.

Покупатели уже активно обсуждают предзаказы в социальных сетях и на форумах, делясь своими ожиданиями от новой консоли.