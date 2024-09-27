Сейчас в Steam проходит открытое бета-тестирование Escape Factory, которое продлится до 30 сентября. Все желающие могут скачать демо-версию и оценить игру.

Студия Fntastic, известная своим неудачным сетевым шутером The Day Before, который вышел в декабре и быстро стал объектом критики, объявила о своем возвращении в игровую индустрию. Команда представила новый проект и запустила кампанию на платформе Kickstarter для его финансирования.

В своем микроблоге Fntastic опубликовала заявление, в котором «глубоко извиняется» за провал предыдущей игры и берет на себя «полную ответственность за случившееся». Студия подчеркивает, что готова двигаться дальше и просит для себя второй шанс. Они объявили о новой концепции под названием Fntastic 2.0, которая включает в себя принципы честности, открытости и профессионализма, исключая волонтерскую работу.

Новый проект, получивший название Escape Factory, представляет собой мультиплеерную аркаду для 4−8 игроков. В игре пользователи смогут попробовать сбежать из самых опасных заводов мира, где трудятся измученные жизнью рабочие. В анонсирующем трейлере разработчики обещают «чистое кооперативное веселье» с физическими испытаниями и поддержкой 14 языков, включая русский.

Сейчас в Steam проходит открытое бета-тестирование Escape Factory, которое продлится до 30 сентября. Все желающие могут скачать демо-версию и оценить игру.

Для финансирования своего нового проекта Fntastic обратилась к сообществу на Kickstarter, установив цель в $15,5 тыс. Однако на момент публикации кампании было собрано всего $380, а до окончания сбора средств остается почти месяц. Это вызывает вопросы о том, насколько высок интерес к новой игре после неудачи с The Day Before.

Разработчики уверены, что смогут исправить свои ошибки и создать продукт, который будет по-настоящему любим игроками. Однако пока что успех нового проекта остается под вопросом, и многие геймеры с недоверием относятся к возвращению студии. Ситуация вокруг Escape Factory будет внимательно отслеживаться как со стороны игроков, так и со стороны индустрии.